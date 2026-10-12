Nota Leída 106

| La Región | 12/10/2026 |

Tensión en el norte de Belén: denuncian agresiones a personal que trabajaba en la Ruta Provincial N.º 244

El conflicto ocurrió en el sector de Cuesta La Redonda, jurisdicción de Villa Vil. El cacique Bernardo Gutiérrez denunció que siete personas atacaron a los presentes con piedras y látigos mientras operaba una máquina vial.



VILLA VIL — Un preocupante episodio de violencia territorial e institucional se registró en el norte del departamento Belén, encendiendo las alarmas por la seguridad de los operarios públicos en las zonas de alta montaña. El hecho ocurrió en el sector denominado Cuesta La Redonda, dentro de la jurisdicción de Villa Vil (delegación Aguas Calientes), donde se desarrollaban tareas de mantenimiento sobre la traza de la Ruta Provincial N° 244.

De acuerdo con la denuncia pública efectuada por Bernardo Gutiérrez, cacique de la Comunidad Originaria de La Angostura, la situación de conflicto se desencadenó de forma imprevista mientras una máquina de Vialidad Provincial realizaba trabajos de perfilado y despeje del camino. En ese momento, un grupo integrado por al menos siete personas se presentó en el lugar con una actitud sumamente hostil.

Ataque con piedras y látigos

Los manifestantes comenzaron a proferir graves insultos y amenazas verbales contra el personal técnico y los miembros de la comunidad que se encontraban supervisando la obra vial. Rápidamente, la violencia escaló hacia una agresión física directa, donde los atacantes utilizaron piedras del entorno y látigos para arremeter contra los presentes, dañando el clima de convivencia del sector puneño.

Según la información proporcionada por los referentes comunitarios, a pesar de la gravedad y lo riesgoso de la embestida, la tensa situación afortunadamente no pasó a mayores y los agresores terminaron retirándose de la zona.

Retorno a la normalidad sin presencia policial

Tras los momentos de zozobra, el sector de La Redonda recuperó paulatinamente la calma de manera autónoma. Cabe destacar que el conflicto se disipó sin que fuera necesaria la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad de la Unidad Regional N° 3 ni de los destacamentos policiales del norte de Belén.

No obstante, desde la Comunidad de La Angostura evaluaban los pasos legales a seguir ante la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial para garantizar el libre tránsito por la RP N° 244 y exigir garantías de seguridad para las cuadrillas viales que ejecutan las postergadas obras de conectividad en el departamento.

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