Nota Leída 44

| Deportes | 12/10/2026 |

Pozo de Piedra hizo historia en Chaco: se ubicó entre los cuatro mejores de la Copa Nacional de Ligas de Vóley

El combinado masculino que representó al municipio del norte de Belén finalizó en la cuarta posición del certamen federal tras adjudicarse de forma invicta la fase de grupos. Compitieron 16 equipos de todo el país.

POZO DE PIEDRA — En un hito sin precedentes para el polideportivo del norte del departamento Belén, el equipo de vóley masculino que representa a la Municipalidad de Pozo de Piedra cumplió una histórica actuación a nivel federal. En el marco de la Copa Nacional de Ligas, disputada recientemente en la provincia de Chaco, el combinado catamarqueño escaló posiciones de jerarquía hasta consolidarse de forma definitiva en el cuarto puesto de la clasificación general.

El plantel, configurado bajo un fuerte sentido de integración regional, estuvo conformado por jugadores oriundos de La Aguada, Pozo de Piedra, Las Barrancas, la ciudad de Belén y Ciénega de Abajo, sumando además aportes estratégicos de refuerzos provenientes de San Fernando del Valle de Catamarca y de la localidad de Saujil (departamento Pomán). Esta fusión de talentos permitió estructurar un equipo de alta competitividad para medirse de igual a igual ante potencias de la disciplina de distintos puntos de la Argentina.

Un andar perfecto en la Fase de Grupos

El certamen reunió a un total de 16 instituciones distribuidas en cuatro zonas de juego. El representante del oeste catamarqueño quedó emparejado en la Zona 4, donde debió revalidar sus credenciales ante rivales de fuste y de gran localía.

La fase clasificatoria del conjunto belicho fue sencillamente descollante, logrando acceder de forma invicta a la fase de eliminación directa tras encadenar tres resonantes triunfos consecutivos:

• Partido 1: Victoria por 2 a 1 frente al Centro de Educación Física (CEF) N.º 14 de Chaco.

• Partido 2: Triunfo sólido por 2 a 0 ante el club Puerto Vilelas de Chaco.

• Partido 3: Clasificación sellada al vencer por 2 a 0 al Deportivo Juventud de Salta.

Gracias a este desempeño ideal, Pozo de Piedra se adjudicó de manera inapelable el primer lugar de su zona, pasaporte que le otorgó el boleto sin escalas hacia las exigentes semifinales de la codiciada Copa de Oro.

Orgullo y reconocimiento en el cierre nacional

Instalados en la llave de los cuatro mejores del país, el desgaste físico de la seguidilla de partidos comenzó a pasarle factura a la rotación del banco catamarqueño. En la instancia semifinal, el equipo no pudo sortear el potencial técnico del representante de la provincia de Tucumán. Posteriormente, en el compromiso definitorio por la medalla de bronce, cayeron tras un reñido trámite frente al combinado de Buenos Aires, adjudicándose de este modo la meritoria cuarta colocación de la cita nacional.

Más allá de quedarse en las puertas del podio, la delegación dejó una imagen deportiva e institucional impecable, portando con orgullo y gallardía las banderas de Catamarca en la escena grande del vóley argentino. Al arribar a la localidad, autoridades municipales y las familias de los atletas hicieron extensivo un cálido reconocimiento a cada uno de los jugadores y al cuerpo técnico, aplaudiendo el esfuerzo, el compromiso ético y el sacrificio diario que implicó autogestionar el viaje para ubicar el nombre de Pozo de Piedra en la historia del deporte federado.

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