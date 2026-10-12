Nota Leída 403

| La Región | 12/10/2026 |

Tragedia en Corral Quemado: un hombre de 63 años murió tras ser atropellado por una camioneta sobre la Ruta 137

La víctima fatal fue identificada como Rómulo Isidro Cruz. El siniestro vial ocurrió en cercanías al cementerio de la localidad norteña. La Justicia ordenó peritajes criminalísticos para determinar las causas del hecho.

CORRAL QUEMADO — Una profunda conmoción sacude a la comunidad norteña del departamento Belén tras registrarse un siniestro vial fatal sobre la traza de la Ruta Provincial N° 137. De acuerdo con el reporte oficial suministrado por las autoridades policiales, el trágico suceso vial terminó con la vida de un peatón de 63 años de edad, quien falleció de manera instantánea en el lugar del hecho debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El lamentable episodio ocurrió en el tramo de la ruta provincial que pasa en cercanías al cementerio de la localidad de Corral Quemado. Por causas que se encuentran bajo investigación judicial y pericial, una camioneta Chevrolet S-10 de color gris terminó embistiendo de lleno al ciudadano, identificado de forma legal como Rómulo Isidro Cruz (63), en momentos en que este se encontraba caminando por la calzada asfáltica.

Fallecimiento inmediato y despliegue pericial

La violencia del impacto provocó que el damnificado sufriera politraumatismos y heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte en el acto, imposibilitando cualquier tipo de maniobra de reanimación por parte de los servicios de emergencia médica locales.

En lo que respecta al rodado mayor, la Policía identificó al conductor como José Luis Burgoa Méndez, de 58 años de edad, quien viajaba en la oportunidad en compañía de dos acompañantes masculinos: Hernán Luis Burgoa Marquina (31) y Eduardo Gabriel Velazco (43). Ninguno de los tres ocupantes de la camioneta utilitaria sufrió lesiones de consideración, permaneciendo en el lugar del accidente bajo resguardo preventivo de las fuerzas civiles.

Intervención de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción

Ante la confirmación del deceso del peatón, el personal de la Subcomisaría de Corral Quemado procedió a preservar la escena del hecho y dio participación inmediata a las autoridades judiciales de la cabecera departamental. Minutos más tarde, arribaron al sector los Peritos de la División Criminalística de la Unidad Regional N° 3 de la Policía de Belén, quienes llevaron a cabo las planimetrías, relevamientos fotográficos y mecánicos de rigor sobre el asfalto.

Todas las actuaciones procesales y administrativas del caso quedaron bajo las directivas expresas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, cuya fiscal en turno, la Dra. Lía Melina Ayala, ordenó el secuestro preventivo de la camioneta para la realización de las pericias de frenado correspondientes y dispuso las medidas legales destinadas a determinar la responsabilidad penal del conductor en este trágico siniestro que enluta al norte belicho.

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