Nota Leída 720

| Info General | 22/10/2026 |

Siniestro vial sobre Ruta 60

Un siniestro vial ocurrió en Ruta Nacional 60, a la altura de la localidad de Copacabana, departamento Tinogasta.



Un grave siniestro vial volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en las rutas del departamento Tinogasta. Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles 21 de octubre, un ciclista de 38 años fue embestido por una camioneta mientras realizaba su rutina deportiva habitual sobre la Ruta Nacional 60, a la altura de la localidad de Copacabana.

La víctima fue identificada como de apellido Suárez, con domicilio en el barrio 200 Viviendas de la ciudad de Tinogasta. Según los primeros datos recabados en el lugar, el deportista transitaba en sentido este-oeste cuando, por causas que la policía local intenta establecer, fue alcanzado por el vehículo de menor porte, lo que provocó su violenta caída sobre la cinta asfáltica.

Asistencia médica y derivación a la Capital

Tras la alerta dada por conductores que transitaban por el trazado nacional, personal del Servicio de Urgencias y de la Policía de Catamarca se desplazaron hasta el tramo de Copacabana para brindar las primeras atenciones a Suárez.

El deportista fue trasladado en ambulancia al Hospital San Juan Bautista de Tinogasta, donde el cuerpo médico procedió a estabilizarlo y evaluar el impacto de los traumatismos recibidos. Si bien los primeros diagnósticos descartaron heridas con riesgo de vida inmediato, el equipo de salud dispuso que la víctima sea derivada a San Fernando del Valle de Catamarca en las próximas horas.

En la Capital provincial se le practicará una resonancia magnética y estudios complementarios de alta complejidad, con el objetivo de descartar posibles lesiones internas o microfracturas en la columna y la zona craneal tras el fuerte impacto.

La preocupación por la seguridad de los deportistas en la RN 60

El tramo de la Ruta Nacional 60 que une las localidades de Copacabana, La Puntilla y la cabecera departamental de Tinogasta es uno de los corredores más utilizados por ciclistas locales para el entrenamiento en ruta, especialmente en las primeras horas del día.

Vecinos y agrupaciones deportivas del departamento han reiterado en diversas ocasiones la necesidad de reforzar las medidas de prevención vial en este sector, caracterizado por el tránsito pesado interprovincial, banquinas reducidas en varios trayectos y la visibilidad cambiante según la hora del amanecer.

Peritos de la Unidad Regional N° 5 de la Policía de Catamarca llevaron a cabo las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho para determinar las responsabilidades del conductor de la camioneta involucrada y establecer la mecánica del choque.

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