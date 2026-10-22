Nota Leída 210

| La Región | 22/10/2026 |

Información Extraoficial

Conmoción en La Ciénaga: un trágico vuelco sobre la Ruta 40 dejó como saldo dos personas fallecidas

El siniestro vial ocurrió en horas de la siesta de este jueves en el acceso norte del departamento Belén. Equipos de rescate, peritos policiales y personal médico trabajan de manera urgente en el lugar del hecho.

LA CIÉNAGA – Una profunda muestra de dolor y consternación embarga a los vecinos del norte departamental tras registrarse un gravísimo accidente vial con consecuencias fatales. Durante las primeras horas de la tarde de este jueves, un automóvil protagonizó un violento vuelco sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura de la localidad de La Ciénaga, dejando como saldo luctuoso el fallecimiento de dos personas que viajaban a bordo del rodado.

Por razones que todavía son materia de investigación pericial, el conductor del vehículo habría perdido el control del volante, lo que provocó que el automóvil se despistara de la cinta asfáltica y terminara volcando a un costado de la banquina, quedando posado sobre su techo entre la vegetación baja de la zona. Ante la gravedad de la situación, conductores que transitaban por el lugar dieron aviso inmediato a los sistemas de emergencia de la jurisdicción, hasta el momento no trascendió la identidad de las víctimas.

En el lugar trabaja de manera intensa un amplio despliegue logístico integrado por efectivos de la Comisaría Departamental de Belén, peritos de la Unidad Judicial y ambulancias con facultativos médicos del hospital local, quienes lamentablemente constataron el deceso de los dos ocupantes. El tránsito sobre la Ruta 40 se encuentra parcialmente reducido y es coordinado por el personal policial para permitir las tareas de rescate y el levantamiento de pruebas que ayuden a esclarecer la mecánica del fatal impacto.

Nota en Desarrollo…

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