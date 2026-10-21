Nota Leída 158

| Locales | 21/10/2026 |

CULTURA Y PATRIMONIO

Raíces vivas: brindarán una charla magistral sobre la historia y el valor arqueológico de Catamarca en Londres

El reconocido Dr. Néstor Kriscautzky encabezará un encuentro abierto en la Hostería Municipal para repasar el legado de la provincia antes de la conquista y debatir los desafíos de su uso público.

LONDRES – Londres se prepara para ser el epicentro de un profundo viaje hacia el pasado de nuestra región. Con el propósito de redescubrir y proteger la inmensa riqueza histórica que yace en el suelo catamarqueño, la comunidad local y los apasionados de la historia se reunirán para participar de la charla magistral titulada «El Patrimonio Arqueológico y su Uso Público en la Provincia de Catamarca», a cargo del prestigioso especialista Dr. Néstor Kriscautzky.

La cita cultural tendrá lugar hoy, miércoles 21 de octubre, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, en las instalaciones de la Hostería Municipal de Londres. El encuentro propone un recorrido didáctico y reflexivo estructurado en tres grandes ejes: desenterrar la historia de Catamarca antes de la llegada de la conquista española, compartir las experiencias actuales en la puesta en valor de los sitios patrimoniales y debatir de manera colectiva sobre las perspectivas y los desafíos futuros para su conservación y divulgación.

El taller, que cuenta con una modalidad puramente presencial, otorgará certificación oficial de asistencia. Está especialmente dirigido a guías de turismo locales, personal de las direcciones de Cultura y Turismo de la comuna, trabajadores de sitios arqueológicos y al público en general que desee profundizar en el conocimiento de su propia identidad. La organización del evento se realiza de forma coordinada entre la Escuela de Arqueología de la UNCA, la Dirección Provincial de Antropología dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, y la Municipalidad de Londres.

Los interesados en formar parte de esta propuesta y asegurar su lugar todavía pueden completar el formulario de inscripción digital disponible de manera oficial Aquí

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