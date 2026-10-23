Nota Leída 125

| Belén| Locales | 23/10/2026 |

Por el frío y la lluvia, postergan el gran festejo del Día de la Madre en la ciudad de Belén

Ante un pronóstico meteorológico adverso que prevé hasta un 90% de probabilidades de agua y un marcado descenso térmico, la Municipalidad reprogramó el homenaje central para el domingo 1 de noviembre en la Plaza Olmos y Aguilera.

BELÉN – Las familias de la ciudad de Belén tendrán que esperar un poquito más para mimar a las mamás en su gran fiesta comunitaria. Debido a las desfavorables condiciones climáticas que se avecinan para la región andina durante las próximas horas, la Municipalidad de la Ciudad de Belén, conducida por el intendente Dr. Cristian Yapura, emitió un comunicado oficial informando la reprogramación total del festejo central por el Día de la Madre.

La decisión institucional se tomó con el firme propósito de resguardar la salud y el confort de las familias, ante un fin de semana que se perfila puramente invernal en pleno octubre. Los principales servicios meteorológicos nacionales encendieron las alarmas al confirmar el ingreso de un frente frío que traerá lluvias persistentes durante todo el sábado y domingo, acompañadas de un drástico bajón en el termómetro que dejará máximas de apenas 17°C y mínimas de 9°C, con un ambiente muy húmedo.

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