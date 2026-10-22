Nota Leída 198

| La Región | 22/10/2026 |

POLICIALES / DENUNCIA VECINAL

«Estamos vivos por un milagro»: el dramático relato de los turistas que desbarrancaron en la Cuesta de Randolfo

Dos camionetas con cuatro adultos mayores cayeron al vacío en una de las curvas más peligrosas de la Ruta 43, en jurisdicción de Barranca Larga. Tras salvarse de milagro, denuncian la total falta de señalización, guardarraíles y pintura en un tramo que acumula tragedias. Destacan la inmensa calidad humana de los vecinos de dicha localidad.

BARRANCA LARGA – Lo que debió ser un viaje de disfrute y turismo por los imponentes paisajes de la Puna catamarqueña estuvo a punto de convertirse en una verdadera tragedia de montaña. El pasado miércoles 21 de octubre, alrededor de las 19:45 horas, un grupo de turistas compuesto por adultos mayores de entre 61 y 81 años protagonizó un escalofriante siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 43, al desbarrancar dos de sus camionetas en la Cuesta de Randolfo, dentro de la jurisdicción de Barranca Larga, departamento Belén.

El contingente regresaba desde la localidad de El Peñón a bordo de tres vehículos. Al iniciar el descenso por la cuesta a baja velocidad (entre 30 y 50 km/h), se toparon de golpe con una cerrada curva hacia la derecha en bajada. Ante la total oscuridad y la absoluta falta de señalización vial, guardarraíles o líneas pintadas sobre el asfalto, el primer rodado—una Toyota SW4—perdió el camino y desbarrancó, quedando retenido entre las rocas a unos 10 metros de la ruta. Segundos después, la segunda camioneta—una Ford Ranger—corrió peor suerte: pasó de largo por el mismo sector y cayó al precipicio dando cuatro o cinco vueltas hasta quedar con las ruedas hacia arriba en el fondo de una quebrada de unos 50 metros de profundidad aproximadamente.

A pesar de la magnitud del impacto y del estado en el que quedaron las carrocerías, los cuatro ocupantes (dos por vehículo) lograron salir con vida de forma milagrosa y sin heridas de gravedad. Los controles de alcoholemia realizados posteriormente por el personal de salud arrojaron resultado cero en todos los casos, ratificando la prudencia con la que conducían los viajeros.

Una indignante desidia en un punto negro de la ruta

Tras lograr ascender a pie el abismo para pedir auxilio, las víctimas se encontraron con una dura realidad confirmada por los propios lugareños, camioneros y el personal médico de la ambulancia: la curva donde cayeron es un sitio trágico y «archiconocido» por la enorme cantidad de camiones y autos que han desbarrancado allí, cobrándose numerosas vidas a lo largo de los años.

«Quiero hacer esta denuncia para que no haya más muertes. No se puede entender que en un lugar donde falleció tanta gente no haya guardarraíl, ni esté pintada la ruta, ni haya carteles que avisen el peligro», manifestó con profunda indignación Carlos Queijeiro, uno de los damnificados, quien además registró en video el estado del sector como prueba del abandono estatal. Por su parte, Miguel Paolucci, otro de los integrantes del grupo, sumó su reclamo: «Solamente hay un cartel que dice ‘Camino sinuoso’, e indigna que nuestros gobernantes dejen a la buena de Dios una curva tan mortal».

Emoción y gratitud eterna con la gente de Belén

En medio del shock por haber salvado sus vidas, los turistas quisieron hacer un espacio de honor para destacar la enorme nobleza de los habitantes del norte belicho. El grupo fue rescatado y contenido en primera instancia por los vecinos de la zona.

Posteriormente, recibieron el cobijo del Hospedaje «La Pirucha», donde sus propietarios e hijos los asistieron de manera incondicional. «Estoy muy emocionado por la calidad humana de este lugar. No tenían lugar físico en el hospedaje e igualmente nos acomodaron de todas formas para cuidarnos. La gente de acá es excepcional, ojalá todo el país fuera así» concluyó Paulucci, agradeciendo también el impecable desempeño y la calidez del personal policial y de la ambulancia que intervino en el operativo de asistencia.

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