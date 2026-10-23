Nota Leída 134

| Locales | 23/10/2026 |

Tecnología de punta para el campo: presentaron un dron agrícola de última generación en Londres

Con el respaldo del intendente Roberto Rodríguez, productores locales y alumnos de la Escuela Nº 289 participaron de una demostración práctica de fumigación y fertilización aérea. Buscan potenciar un desarrollo sustentable y más eficiente.

LONDRES – El futuro de la agricultura empieza a sobrevolar los cielos de la «Cuna de la Nuez». En una jornada que despertó un enorme entusiasmo y curiosidad, la localidad de Londres dio un paso firme hacia la modernización de sus campos al llevar adelante una demostración en vivo de tecnología de vanguardia aplicada de forma directa al sector agrícola. La actividad principal consistió en la puesta en escena de un dron de última generación diseñado específicamente para tareas de fumigación y fertilización de cultivos.

El encuentro contó con el acompañamiento y la presencia del intendente municipal, quien junto a su equipo técnico promovió este acercamiento entre la tecnología y los productores locales. Esta nueva herramienta aérea promete revolucionar las prácticas tradicionales de labranza en los valles andinos, ya que permite realizar aplicaciones de productos de manera milimétrica, optimizando el uso del agua y los insumos, al mismo tiempo que reduce los tiempos de trabajo y fomenta una producción mucho más eficiente, limpia y sustentable con el medio ambiente.



Un detalle que llenó de color y frescura la jornada fue la activa participación de los alumnos de la Escuela Nº 289. Los chicos y chicas del establecimiento escolar tuvieron el privilegio de romper la rutina del aula para conocer el dispositivo de cerca, charlar con los operadores y aprender sobre las múltiples aplicaciones que tiene el software de vuelo. Esta vinculación directa busca despertar vocaciones tempranas y preparar a las nuevas generaciones en el manejo de herramientas que ya configuran el presente de la producción rural.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA