Nota Leída 116

| Locales | 23/09/2026 |

Convocan a la 14° Asamblea Ordinaria de Opción de cargos docentes en la Escuela Cabecera N° 498 de Belén

El Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia dispuso el desarrollo de las asambleas este jueves 24 de septiembre a partir de las 08:30 horas. Abarca cargos interinos y suplentes para los niveles Inicial, Primario, Especial y Adultos.



BELÉN – El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026 la 14° Asamblea Ordinaria de Opción para la cobertura de cargos en carácter de Interinos y/o Suplentes. El llamado oficial está destinado a docentes habilitados para desempeñarse en instituciones de Nivel Inicial, Primario, Especial y Adulto Primario.

En el departamento Belén, la Escuela N° 498 de Jornada Extendida «Independencia Nacional Argentina» (Escuela Cabecera Nº 7) emitió las pautas organizativas para los educadores locales. El proceso de opción abarcará tanto a los cargos correspondientes a los establecimientos de Período Común como a aquellos del Período Especial que funcionan en las zonas de alta montaña de la jurisdicción.

Cronograma y pautas para el departamento Belén

La jornada de adjudicación de cargos se desarrollará bajo el siguiente esquema administrativo e institucional:

• Fecha del proceso: Jueves 24 de septiembre.

• Horario de inicio: A partir de las 08:30 horas en la sede asignada (el instructivo general del Ministerio contempla el inicio de actividades administrativas desde las 08:00).

• Lugar del trámite: Instalaciones de la Escuela Primaria N° 498 «Independencia Nacional Argentina», sede de la Cabecera Departamental N° 7.

Las autoridades de la Escuela Cabecera recordaron a los docentes postulantes que deberán presentarse de manera obligatoria portando la documentación legal de rigor, la cual incluye el Documento Nacional de Identidad (DNI), la declaración jurada de cargos debidamente actualizada y el correspondiente listado de orden de mérito. Esta instancia resulta indispensable para asegurar la cobertura inmediata de las vacantes escolares de la zona baja y del norte belicho, garantizando la normal continuidad pedagógica de los alumnos durante el ciclo lectivo vigente.

Para más información aquí: https://web.catamarca.edu.ar/sitio/noticias/9119-comunicado-para-la-14-asamblea-ordinaria-nivel-primario.html?fbclid=IwY2xjawUg6zVwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMXpGbklYZlNaV2V2OHFLbXpzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeYaPohynedWgEHGD0F9s24ejeg17OWi4EbE4Vs-KAYeliAdV4O0-E72p6kL4_aem_on7DW8WdJ2impiOm8T36KA

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