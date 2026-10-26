Nota Leída 71

| Actualidad| Info General | 26/10/2026 |

Cronograma de pago para la administración pública y docentes

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública dio a conocer el calendario oficial de pagos para los trabajadores que integran la Administración Pública Provincial y el sector docente, correspondiente a los haberes del mes de octubre.

De acuerdo con la información brindada por la cartera económica, la acreditación del dinero se efectivizará durante los primeros días de noviembre, distribuyéndose de la siguiente manera:

Miércoles 4 de noviembre: Cobrarán los agentes pertenecientes a los distintos organismos de la Administración Pública Provincial.

Jueves 5 de noviembre: Se realizará el pago destinado a los docentes provinciales, abarcando a todas las terminaciones de DNI en una sola jornada.

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