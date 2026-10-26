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| Actualidad| Provinciales | 26/10/2026 |

MAÑANA MARTES

Milei visitará Catamarca: detalles de la agenda presidencial y la expectativa de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei visitará este martes la provincia de Catamarca en una escala muy esperada por el espacio oficialista. Así lo confirmó el diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en Catamarca, Federico Lencina

El mandatario nacional llegará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete y ministros nacionales, en una comitiva que busca respaldar el desarrollo político y económico local.

Encuentro con la militancia y agenda minera

La actividad oficial comenzará mañana a partir de las 18:00 en el Hotel Casino, donde se prevé un masivo recibimiento. Al respecto, Lencina destacó la alta convocatoria que generó el anuncio: “La verdad que el Presidente visite la provincia y que pueda tener la posibilidad de recibir a la militancia, para nosotros es mucho, muy grande esto; hay mucha gente que se ha manifestado de que quiere estar”.

Asimismo, el legislador remarcó que el epicentro del contacto será en las inmediaciones del hotel, cumpliendo con el deseo del propio jefe de Estado de estar cerca de la gente. Tras la jornada política, la comitiva planea viajar al interior provincial —específicamente a la Puna— para constatar el avance de los proyectos y las inversiones mineras vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como el caso de Río Tinto.

Expectativas y seguridad ante protestas

Sobre las manifestaciones de rechazo organizadas por distintos sectores gremiales y universitarios, Lencina sostuvo que «están en todo su derecho de hacerlo, de manifestarse», y aclaró que el operativo contará con la intervención de custodia presidencial y Casa Militar para garantizar el orden.

Por último, el referente libertario enfatizó la importancia de fiscalizar la transparencia de los recursos y apostar por el crecimiento del sector privado y minero en la provincia.

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