Nota Leída 126

| Provinciales | 26/10/2026 |

Genaro Contreras busca reorganizar la UCR y abre el debate sobre las alianzas en Catamarca

El flamante presidente del radicalismo provincial planteó la necesidad de recuperar intendencias, concejalías y bancas legislativas de cara a las próximas elecciones. También anticipó una agenda de trabajo sobre minería, producción, justicia y desarrollo territorial.

La nueva conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) de Catamarca buscará reconstruir la estructura partidaria en toda la provincia y recuperar representación institucional de cara a las próximas elecciones. Así lo planteó Genaro Contreras, quien asumió la presidencia del Comité Provincia y fijó como prioridad ordenar el partido antes de avanzar en definiciones electorales.

El dirigente radical sostuvo que existe la posibilidad de recuperar parte del terreno perdido. «El radicalismo está en condiciones de poder organizarse, de poder recuperar todo el terreno perdido», afirmó, al mencionar como objetivos la conquista de concejalías, intendencias y bancas en la Legislatura provincial.

Contreras reconoció que las realidades departamentales son diferentes y señaló que uno de los primeros desafíos será normalizar la situación de Valle Viejo. Además, anticipó que el partido organizará reuniones con legisladores en funciones y con mandato cumplido, y conformará mesas de trabajo sobre distintas áreas.

Alianzas y una propuesta de gobierno

Uno de los debates internos pasa por la estrategia electoral. Mientras algunos sectores proponen competir con candidatos propios en todas las categorías, otros impulsan la conformación de alianzas. Contreras se inclinó por esta segunda alternativa, aunque condicionó cualquier acuerdo a la construcción de una propuesta propia.

«Yo siempre hablo de la experiencia que hemos tenido de aquel Frente Cívico y yo creo que por ahí es el camino», señaló. También aclaró que la prioridad inmediata es dejar «un partido ordenado, fortalecido».

En materia programática, defendió la actividad minera, pero reclamó que sus beneficios se traduzcan en empleo, oportunidades para proveedores locales y mejoras para las comunidades cercanas a los proyectos. «La minería debe desarrollarse de manera armónica en la provincia», expresó.

Asimismo, propuso fortalecer las economías regionales, el turismo y la producción para construir una matriz económica capaz de sostenerse cuando disminuya la actividad minera. Otro de los ejes que mencionó fue la necesidad de avanzar hacia «una justicia independiente», ante lo que describió como elevados niveles de desconfianza social.

La agenda inmediata incluirá la asunción de autoridades departamentales: Contreras anticipó actividades en Santa María el 7 de noviembre y en Belén el 14 de noviembre. El objetivo, sostuvo, es recuperar la organización territorial y construir una propuesta política con identidad propia.

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