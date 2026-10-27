Nota Leída 176

| Locales | 27/10/2026 |

Epopeya solidaria en la alta montaña: estudiantes de Londres y Belén caminaron 33 kilómetros para asistir a la comunidad de Las Vallas

La 5ª edición de la cruzada unificó a las Escuelas Secundarias N° 30 y N° 85 con la EPET N° 2. Atravesaron a pie los exigentes senderos de la Puna para entregar donaciones a la Escuela Rural N.° 175 y brindar asistencia odontológica y sanitaria.

En una de las muestras de empatía, compromiso social y templanza física más conmovedoras del año, la juventud estudiantil del departamento Belén volvió a protagonizar una verdadera epopeya solidaria en el interior profundo. Durante los días jueves 22 y viernes 23 de octubre de 2026, se concretó con rotundo éxito la «5ª Edición de la Caminata Solidaria a Las Vallas», un proyecto sociocomunitario de alta montaña que desafió las barreras de la geografía andina para llevar asistencia material y sanitaria a un paraje aislado.

La iniciativa pedagógica y humanitaria, impulsada originalmente por el profesor Ismael Barreda, unificó las voluntades de un calificado cuerpo de alumnos. En esta oportunidad, participaron activamente los estudiantes de 6.° año de ambas modalidades de la Escuela Secundaria N° 30 «José Hernández» de la localidad de Londres, trabajando de manera horizontal y mancomunada con sus pares de 6° año de la Escuela Secundaria N° 85 y de la EPET N° 2 (pertenecientes a la modalidad de Maestro Mayor de Obra).

El desafío geográfico de un paraje recóndito

Las Vallas es un recóndito paraje rural de alta montaña ubicado en el norte de Belén, emplazado a unos 33 kilómetros de distancia de la localidad de Pozo de Piedra. Debido a la rigurosidad del relieve, se trata de una comunidad de extrema vulnerabilidad logística a la que solo se puede acceder a pie, a caballo, a lomo de burro o, en condiciones óptimas, mediante vehículos de tracción 4×4 o motocicletas de alta cilindrada hasta un puesto de referencia, debiéndose continuar obligatoriamente la marcha por desfiladeros y cornisas. Este aislamiento estructural transforma el acceso diario a recursos básicos y servicios de conectividad en un verdadero desafío para sus habitantes.

Frente a esta realidad, el proyecto coordinado por el profesor Barreda se estructuró en dos etapas críticas:

1. La colecta comunitaria: Una intensa campaña de acopio realizada en los colegios de Belén donde se recaudaron insumos de primera necesidad, ropa de abrigo, calzado técnico y elementos didácticos destinados a colaborar de forma directa con los alumnos de la Escuela Rural N° 175 de Las Vallas.

2. El esfuerzo físico: Poner el cuerpo y emprender la extenuante marcha a pie cargando las mochilas por senderos técnicos y duras pendientes, bajo la premisa institucional de «achicar las distancias geográficas mediante el lazo de la solidaridad».

Innovación en servicios: atención odontológica en el territorio

Como novedad exclusiva e hito de gran relevancia para esta 5ª edición, la cruzada estudiantil expandió sus fronteras de asistencia al sumar la valiosa participación profesional de un odontólogo y un agente sanitario de la provincia. El equipo de salud pública se adentró en los cerros junto a las cuadrillas de alumnos, montando un consultorio de campaña en las instalaciones de la escuela rural para brindar atención bucodental gratuita, revisiones médicas integrales, entrega de medicamentos esenciales y talleres de profilaxis a las familias y niños de la comunidad que, por razones de distancia, pasan meses sin controles facultativos.

Desde las comisiones directivas de los establecimientos belichos hicieron extensivo un reconocimiento especial y un aplauso cerrado a los docentes rurales que día a día sostienen la Escuela N° 175 en Las Vallas, garantizando el derecho a la educación en el territorio bajo condiciones climáticas y de aislamiento admirables.

«Vivir y compartir estas experiencias nos deja una huella imborrable en el alma. Refuerza el trabajo en equipo, potencia la sensibilidad social y nos enseña el valor real de la empatía. Nos obliga a abrir los ojos y el corazón a realidades que muchas veces no se dimensionan desde la comodidad de un aula urbana. Gracias a cada vecino y colaborador; cuando los catamarqueños nos unimos de forma transparente, no existe montaña ni distancia física que logre detenernos», concluyeron las autoridades escolares tras concretar el seguro retorno de las delegaciones a sus hogares.

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