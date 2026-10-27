Nota Leída 159

| Belén| Locales | 27/10/2026 |

La Liga Belenista al rojo vivo: Olmos y Aguilera y Racing mandan en las posiciones del Torneo Clausura

Se completó una nueva jornada de la «Copa Municipalidad de la Ciudad de Belén». En la Zona A, Olmos lidera con lo justo ante el acecho de El Arenal, mientras que en la Zona B, la «Academia» de las 250 sostiene un andar perfecto con puntaje ideal.

BELÉN — El Torneo Clausura – Edición 2026 de la Liga Belenista de Fútbol ingresó en su etapa de definiciones más apasionante, entregando partidos de alta intensidad y un constante movimiento en los casilleros estadísticos . Tras completarse los últimos compromisos programados, el certamen doméstico —que pone en juego la Copa Municipalidad de la Ciudad de Belén y rinde un merecido homenaje a la memoria del dirigente Daniel “Pilala” Herrera— presenta una lucha encarnizada en los puestos de vanguardia de ambos grupos.

La paridad y el nivel técnico exhibido por las diferentes plantillas del oeste catamarqueño han colmado las expectativas de los aficionados, configurando un escenario donde ningún equipo puede resignar puntos si pretende asegurar la clasificación a los cruces de eliminación directa.

Zona A: Olmos manda bajo el acecho del goleador El Arenal

En el primer grupo del campeonato, el Club Atlético Olmos y Aguilera se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones con 13 puntos en su haber. La regularidad de la escuadra de la cabecera departamental se respalda en una campaña de seis presentaciones, donde cosechó cuatro triunfos, un empate y sufrió una sola derrota.

Sin embargo, el puntero no tiene margen para el error debido al andar arrollador de su escolta inmediato. El Arenal marcha en el segundo puesto con 12 unidades, situándose a tan solo un punto de la cima; además, el conjunto aurinegro ostenta el privilegio técnico de poseer el ataque más efectivo y goleador del grupo, con 12 tantos a favor. El lote de vanguardia y la tabla general se completan de la siguiente manera:

1.° Olmos y Aguilera — 13 pts (6 PJ)

2.° El Arenal — 12 pts (6 PJ)

3.° Atlético Peñarol — 8 pts (6 PJ)

4.° Defensores de Hualfín — 6 pts (6 PJ)

5.° San Martín — 6 pts (6 PJ)

6.° San Antonio de Belén — 2 pts (6 PJ)

Zona B: Racing sostiene un paso perfecto y tritura las redes

El panorama en el segundo grupo ratifica el gran momento futbolístico e institucional que atraviesa Racing de las 250 Viviendas . La «Academia» sostiene un andar implacable con puntaje perfecto: disputó 5 partidos y ganó los 5, liderando la tabla de posiciones con 15 unidades. Las estadísticas colectivas del puntero infunden temor en los rivales, registrando una abrumadora marca de 15 goles a favor y solamente 2 en contra en lo que va del torneo.

Su inmediato perseguidor es Nueva Chicago con 10 puntos en seis presentaciones. El verdadero atractivo del grupo radica en la mitad de la tabla, donde se generó un triple empate a 8 puntos entre San Luis de la Puntilla, el Club Deportivo Policial y Tiro Federal de Londres, ordenados en ese orden reglamentario por los resultados entre sí y el saldo de la diferencia de gol.

Un dato clave a tener en cuenta para la proyección del fixture es que San Luis posee solo 5 partidos jugados al igual que Racing, debido a que el Tribunal de Disciplina debe definir la fecha de reanudación del encuentro entre ambos, el cual fue suspendido reglamentariamente a los 20 minutos del segundo tiempo. El cierre de las posiciones en el grupo tiene al club del Altiplano en el fondo de la grilla:

1.° Racing de las 250 — 15 pts (5 PJ)

2.° Nueva Chicago — 10 pts (6 PJ)

3.° San Luis de la Puntilla — 8 pts (5 PJ)

4.° Deportivo Policial — 8 pts (6 PJ)

5.° Tiro Federal de Londres — 8 pts (6 PJ)

6.° Tiro Federal de Belén — 2 pts (6 PJ)

Con diferencias mínimas en la Zona A y una paridad absoluta que mantiene a tres instituciones igualadas en la Zona B, las próximas jornadas liguistas serán cruciales para determinar los cruces de play-off, asegurando tardes de gran concurrencia y pasión popular en las canchas de Belén y Londres.

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