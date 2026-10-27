Nota Leída 167

| Belén| Locales | 27/10/2026 |

El nuevo Hospital de Belén avanza a paso firme y ya muestra importantes progresos en su estructura interna

La megaobra sanitaria, proyectada para ser la más grande de la provincia de Catamarca, entró en la etapa de colocación de aberturas y vidrios en sus salas interiores. Buscan jerarquizar de forma estructural la salud pública en todo el oeste.

BELÉN — En lo que representa uno de los hitos de infraestructura civil más esperados y estratégicos para el oeste catamarqueño, la construcción del nuevo Hospital de la Ciudad de Belén continúa desarrollándose a un ritmo sostenido y sumando avances de gran relevancia técnica. El proyecto de arquitectura hospitalaria ingresó formalmente en una nueva fase de terminaciones operativas, concentrándose los mayores progresos en el acondicionamiento integral de su sector interno .

De acuerdo con las precisas inspecciones de campo realizadas en el predio, las cuadrillas de obreros civiles se encuentran abocadas de lleno a la colocación de las aberturas de aluminio, paneles divisorios y la instalación de la vidriería técnica de alta seguridad. Estos trabajos no solo optimizan el cerramiento térmico del edificio ante las amplitudes climáticas de la región, sino que permiten observar de manera nítida cómo va tomando forma la distribución funcional de los futuros consultorios, guardias de emergencia y salas de internación general.

El complejo de salud más grande de Catamarca

La edificación del nosocomio, emplazado de forma estratégica en la «Cuna del Poncho», trasciende el plano del mantenimiento convencional para constituir una verdadera revolución en materia de salud pública regional. Los informes técnicos ratifican que el nuevo complejo hospitalario de Belén está proyectado para convertirse en el hospital más grande de toda la provincia de Catamarca, superando en superficie y capacidad instalada a los efectores tradicionales del Valle Central.

La ingeniería de la obra contempla una infraestructura de alta complejidad diseñada de forma exclusiva para:

Descentralizar la atención: Evitar los desarraigos y los extenuantes traslados de urgencia de más de 300 kilómetros hacia la Capital provincial. Ampliar las especialidades: Dotar al oeste de salas de terapia intensiva, quirófanos modernos, aparatología de diagnóstico por imágenes de última generación y laboratorios de alta complejidad. Cobertura masiva: Fortalecer y optimizar las prestaciones médicas básicas y críticas para miles de habitantes de la cabecera departamental, distritos y departamentos vecinos como Antofagasta de la Sierra, Tinogasta y Santa María.



Expectativa por el impacto social y laboral

Cada avance constructivo asentado en las planillas de los capataces acerca de forma directa a la comunidad a la concreción de una meta histórica que cambiará de raíz la calidad de vida y los índices de longevidad en el departamento. La megaobra no solo genera grandes expectativas en el plano netamente sanitario, sino que actúa como un dinamizador de la economía local, empleando de forma directa a decenas de obreros de la construcción de la zona bajo las normativas de compre y mano de obra catamarqueña.

Desde las comisiones vecinales de los diferentes barrios y de los parajes del norte belicho celebraron la continuidad de la obra civil indispensable para garantizar el derecho a la salud en el territorio. Las autoridades gubernamentales indicaron que el avance de los módulos internos se complementará en los próximos meses con la diagramación de los accesos viales sobre la Ruta Nacional N° 40 para asegurar un ingreso armónico de las ambulancias al centro asistencial de referencia del oeste catamarqueño.

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