Nota Leída 271

| Locales | 26/10/2026 |

La Dirección de Drogas Peligrosas dictará una charla de prevención de adicciones en Londres

El encuentro comunitario e institucional se desarrollará este miércoles 28 de octubre a las 10:00 de la mañana en el Salón de Cultura. El operativo preventivo cuenta con el respaldo de la Policía de la Provincia y el Municipio local.

LONDRES — Con el firme propósito de abordar de manera integral una de las problemáticas sociales y de salud pública más complejas de la actualidad, la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca desembarcará en el oeste provincial. En un trabajo articulado de forma horizontal con el Ejecutivo municipal, se anunció la realización de una Charla de Prevención y Concientización sobre el Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas en la histórica ciudad de Londres.

La convocatoria institucional está formalmente programada para este miércoles 28 de octubre de 2026, fijándose el horario de inicio a partir de las 10:00 de la mañana. El escenario elegido para centralizar el taller y las disertaciones preventivas serán las instalaciones del Salón de Cultura de la Municipalidad de Londres, un espacio céntrico acondicionado para garantizar una masiva concurrencia de asistentes.

Formación, herramientas de contención y hábitos saludables

El despliegue de las cuadrillas profesionales y de los gabinetes interdisciplinarios de la fuerza civil (pertenecientes a la División Prevención y Justicia) busca desmitificar pautas de consumo, alertar sobre los riesgos físicos y neurológicos de las adicciones y, sobre todo, brindar herramientas prácticas de detección temprana y contención afectiva en el seno familiar.

Bajo la premisa corporativa de «Informar también es prevenir», los especialistas de la Dirección de Drogas Peligrosas estructurarán módulos dinámicos orientados a:

• Concientizar: Visibilizar el impacto de las sustancias estupefacientes en el desarrollo de las juventudes y las infancias.

• Prevenir: Fomentar la adopción de hábitos de vida saludables, actividades recreativas comunitarias y el fortalecimiento de los lazos familiares.

• Articular: Aceitar los canales de denuncia anónima y los centros de asistencia médica y psicológica gratuita disponibles en la provincia.

Invitación abierta a toda la comunidad de Londres

Desde la Municipalidad de Londres, conducida por la gestión del intendente Prof. Roberto Rodríguez, destacaron que el combate frente al flagelo de las sustancias prohibidas no debe limitarse exclusivamente a los operativos de seguridad y represión del delito, sino que exige una fuerte e irrestricta política de prevención social en el territorio.

Por tal motivo, las autoridades hicieron extensiva una invocación abierta a toda la comunidad de Londres, convocando de manera especial a participar a padres y madres de familia, personal docente y directivos de los establecimientos escolares de la zona, referentes de clubes deportivos locales, centros vecinales, personal de la Comisaría local y a las juventudes de todos los barrios. La charla es totalmente libre y gratuita, constituyendo un espacio clave de debate y participación cívica para resguardar la paz social y el bienestar general del departamento Belén.

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