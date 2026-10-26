Nota Leída 160

| Locales | 26/10/2026 |

“Expedición Inka” un nuevo streaming de arqueología transmitirá en vivo desde El Shincal

La campaña Expedición Inka 2026 se realizará del 17 al 20 de noviembre en el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, en Londres. La propuesta forma parte de un nuevo streaming de la Fundación Azara dirigido a quienes se interesan por la exploración, la ciencia, la naturaleza y la historia de las sociedades humanas. Las emisiones se realizarán en vivo desde el lugar, durante dos horas por jornada, en el horario de 11 a 13. En cada transmisión, los arqueólogos compartirán el desarrollo de la excavación y explicarán las tareas que llevan adelante.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Antropología, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca. La Dirección autorizó la transmisión en vivo desde el sitio y también participará en una de las jornadas, en la que sus integrantes presentarán las funciones y el trabajo que viene desarrollando el organismo en torno a la puesta en valor del patrimonio arqueológico.

El Shincal es un parque arqueológico provincial que actualmente es administrado por el Municipio de Londres, Belén, donde está ubicado.

El Shincal, un sitio clave de la presencia incaica

Planificado, construido y habitado por los incas entre 1471 y 1536, El Shincal cumplió funciones políticas, administrativas y ceremoniales. Es considerado la capital provincial más austral del Tawantinsuyu y uno de los asentamientos más relevantes de la ocupación incaica en el Kollasuyu. La campaña buscará profundizar el conocimiento sobre su organización espacial y las actividades que se desarrollaban en el sitio.

La excavación se concentrará en una estructura tipo kancha, un recinto perimetral compuesto. El equipo documentará su arquitectura y estudiará su funcionalidad y contexto cultural. Además de las tareas en el terreno, la propuesta prevé mostrar el procesamiento de muestras, el registro de los materiales recuperados y los intercambios entre quienes participan de la investigación.

Junto con difundir los avances y las metodologías de trabajo, la propuesta busca acercar la investigación arqueológica a la comunidad y generar un espacio de intercambio con estudiantes, colegas, la prensa y el público. Quienes sigan el streaming podrán participar con preguntas y comentarios. La iniciativa también apunta a promover vocaciones científicas y a poner en valor la arqueología como ciencia social, así como el aporte del trabajo interdisciplinario al conocimiento y la preservación del patrimonio cultural y natural.

El trabajo está a cargo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, que desarrolla investigaciones arqueológicas y actividades de comunicación pública de la ciencia en el lugar desde 1983. Lo integran profesionales de antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación del patrimonio, vinculados con instituciones como el CONICET, la Fundación Azara y la Universidad Nacional de La Plata.

En esta edición participarán Aylen Capparelli, María Guillermina Couso, Reinaldo Andrés Moralejo, Luis Manuel del Papa, María Florencia Muiña, Milagros Aventín Moretti, Julián Humberto Frutos, Emilio Alejandro Villafañe, Lautaro Simontacchi y Federico Wynveldt, entre otros investigadores.

Las emisiones se podrán seguir en el canal de YouTube de la Fundación Azara https://www.youtube.com/fundacionazara.

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