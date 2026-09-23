Nota Leída 109

| Locales | 23/09/2026 |

El Concejo Deliberante de Belén sesiona este jueves con una fuerte agenda salarial y pedidos de informes clave

En la 22° Sesión Ordinaria se tratará de forma urgente un proyecto para otorgar un incremento salarial del 20% a empleados municipales y becados, además del esperado pedido de informe sobre los proveedores de Obras Públicas.



BELÉN – El Concejo Deliberante de la Ciudad de Belén llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026 su Vigésima Segunda Sesión Ordinaria. El encuentro parlamentario tendrá lugar en la Sala de Sesiones «Cacique Juan Chelemín» a partir de las 09:30 horas, bajo un Orden del Día que promete fuertes debates políticos y económicos, impulsados en su mayoría por el bloque opositor.

El eje central de la jornada legislativa estará marcado por el ingreso del Expediente N° 269-26, un proyecto de comunicación presentado por la concejala Ana Paula Silvero, con el acompañamiento de Cristina Villagra e Ivar Cedrón. La iniciativa solicita formalmente al Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Cristian Yapura, que evalúe y disponga un incremento salarial de emergencia del 20% destinado a la totalidad de los empleados municipales, abarcando a la planta permanente, contratados y al postergado sector de los trabajadores becados.

Pedido de informes a Obras Públicas y aumento de becas

La sesión también formalizará medidas de control institucional que la oposición ya venía anticipando en los medios de comunicación tras la polémica interpelación al secretario del área de infraestructura:

• Transparencia en compras (Expte. N° 275-26): Se presentará el Proyecto de Pedido de Informe de la concejala Silvero para exigir al Ejecutivo el listado completo y actualizado de los proveedores que abastecen a la Secretaría de Obras Públicas, buscando clarificar las sospechas sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales.

• Becas estudiantiles (Expte. N° 276-26): Un proyecto impulsado por el mismo bloque solicitará que el municipio proceda a revisar y disponer un incremento en los montos de las becas estudiantiles destinadas a los jóvenes de la ciudad de Belén.

• Aniversario infantil (Expte. N° 274-26): Se buscará declarar de interés educativo, social y cultural el 33° Aniversario del Jardín Maternal «Bosque de Bambi».

Tránsito, infraestructura escolar y reclamos vecinales

La grilla de temas impulsada por el resto de los ediles que integran el cuerpo legislativo contempla soluciones para el ejido urbano y asistencia comunitaria:

• Semaforización (Expte. N° 270-26): Las concejalas Cristina Villagra, Ana Paula Silvero y el edil Ivar Cedrón presentarán un proyecto de ordenanza para que la Dirección de Tránsito realice un estudio de factibilidad técnica y económica con el fin de instalar un semáforo en la peligrosa intersección de las calles Urquiza y Mitre.

• Inspección hídrica en escuela (Expte. N° 272-26): La concejala Valeria Moreno solicitará a la Dirección de Riego de la Provincia un relevamiento técnico urgente de los canales y del sistema de conducción y escurrimiento de aguas frente a la Escuela N° 263 «Provincia de Catamarca», para mitigar riesgos de anegamientos.

• Exigencia a EC SAPEM (Expte. N° 278-26): A instancias de Moreno, se pedirá a la empresa distribuidora de energía que asuma la planificación y ejecución de tareas de poda y raleo del arbolado urbano que se encuentra en proximidad o contacto con el tendido eléctrico, previniendo los cortes y variaciones de tensión.

• Salud y adicciones (Expte. N° 273-26): El concejal Carlos Ávila presentará el proyecto para crear un equipo técnico interdisciplinario de prevención, abordaje y acompañamiento integral del consumo problemático y adicciones en la ciudad.

• Barrio Virgen de Fátima (Expte. N° 279-26): Una presentación de Cristina Villagra requerirá al municipio dar respuestas a los vecinos de este sector, quienes solicitan la colocación de la cartelería vial correspondiente en sus calles.

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