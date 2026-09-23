Nota Leída 77

| Locales | 23/09/2026 |

El INTA Belén lanza una variada agenda productiva con capacitación en Londres y la Feria del Trueque de Semillas

La ingeniera Gabriela Alemanno confirmó que este viernes se dictará un taller a campo sobre monitoreo integrado de plagas en comino y anís con técnicos de Salta. En tanto, el sábado se desarrollará la novena edición del intercambio de semillas en la Capital.

BELÉN – La jefa de la Estación de Extensión Rural del INTA Belén, ingeniera Gabriela Alemanno, anunció oficialmente el despliegue de una intensa agenda de actividades técnicas y comunitarias destinadas a potenciar el desarrollo agropecuario de la región. El cronograma incluye un taller práctico de cultivos intensivos en el departamento y la realización de un masivo evento de intercambio de material genético local.

La primera de las actividades tendrá lugar este viernes 25 de septiembre por la mañana en las instalaciones del Vivero Municipal de Londres. Allí se concretará una charla a campo sobre el monitoreo de plagas y enfermedades en cultivos de comino y anís, un espacio organizado de forma conjunta con el área de Producción de la Municipalidad de Londres y la Intendencia de Riego local.

El taller contará con la disertación especial de dos ingenieros agrónomos pertenecientes a la Agencia de Extensión Rural (AER) Valle de Lerma de Coronel Moldes (Salta). Los profesionales aportarán su experiencia en el manejo de grandes superficies agrícolas mecanizadas para transferir herramientas adaptables a la escala de los minifundistas locales, quienes habitualmente ejecutan las tareas de forma manual o con mochilas de aplicación.

Manejo integrado de cultivos y visitas a fincas

Durante la jornada en el vivero, se presentarán los resultados consolidados de un programa de monitoreo que el INTA ejecuta desde el año 2024 en lotes testigos de Salta, Tucumán, Belén y Londres.

Alemanno remarcó que el propósito central es instruir a los productores en el Manejo Integrado de Plagas (MIP), superando la dependencia exclusiva de los agroquímicos:

• Técnicas culturales y biológicas: Implementación de barreras y rotaciones para disminuir la incidencia de malezas.

• Uso eficiente de fitosanitarios: Capacitación para identificar el momento biológico exacto de la plaga y aplicar las dosis adecuadas, evitando gastos innecesarios y resguardando el medio ambiente.

• Recorrido a campo: A partir de las 11:00 horas, el contingente de técnicos y productores se trasladará para realizar visitas guiadas y auditorías técnicas en dos fincas comineras de Londres, replicando idéntica actividad durante la tarde en parcelas productivas de la ciudad de Belén.

El sábado llega la 9° Feria del Trueque de Semillas

Por otra parte, la ingeniera Alemán confirmó que el sábado 26 de septiembre, de 16:00 a 20:30 horas, se llevará a cabo la 9° Feria del Trueque de Semillas. El evento tendrá como escenario el Polo Productivo, Artesanal y Turístico de la Municipalidad de Belén.

La organización de este tradicional encuentro ecocultural se canaliza a través del Consejo Local Asesor (CLAC) del INTA Belén, con la participación activa de las municipalidades de Belén y de Villa Vil. El espacio reunirá a productores y hacedores de la tierra provenientes de Medanitos, Fiambalá, Pozo de Piedra, Hualfín y parajes del norte belenista.

La convocatoria es abierta, gratuita y no requiere de inscripción previa. Los organizadores solicitaron a los participantes asistir con los elementos necesarios para armar sus respectivos puestos, anticipando que la jornada contará con talleres técnicos complementarios, charlas de soberanía alimentaria y un concurso para premiar al stand más destacado de la edición.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA