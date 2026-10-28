Nota Leída 53

| Provinciales | 27/10/2026 |

La bienvenida de Jalil a Milei en su primer viaje oficial a la provincia

El Gobernador de la provincia destacó el arribo del mandatario nacional en el marco de una agenda centrada en la inversión minera junto a la empresa Río Tinto.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció a través de sus canales oficiales la llegada del presidente de la Nación, Javier Milei, en lo que constituye su primera visita oficial a la provincia desde el inicio de su gestión. El mandatario provincial calificó la jornada como un momento trascendental para el desarrollo productivo y la atracción de inversiones en la región.

«Bienvenido presidente Javier Milei en su primera visita oficial a Catamarca. Junto a los equipos de gobierno y Río Tinto vamos a participar de un día clave para la minería argentina», expresó Jalil a través de sus redes sociales.

Agenda centrada en la minería de litio y el desarrollo regional

El eje central del desembarco presidencial en suelo catamarqueño estará focalizado en el sector minero, con la participación directa de directivos de la multinacional Río Tinto, uno de los actores globales más relevantes en la extracción y procesamiento de minerales críticos como el litio.

La presencia de las autoridades nacionales y provinciales responde a los avances en los proyectos de la firma en la provincia, alineados con la estrategia global de transición energética y la creciente demanda internacional del mineral. La actividad conjunta refleja la articulación entre la administración nacional, el gobierno provincial y el sector privado en torno al impulso de grandes inversiones productivas.

Impacto político e institucional

La visita marca un hito en la relación política entre la gestión provincial de Raúl Jalil y la administración central de Javier Milei. Desde el inicio del mandato nacional, el gobierno catamarqueño ha mantenido un canal de diálogo enfocado en la infraestructura, los recursos naturales y la estabilidad fiscal.

Este encuentro en territorio catamarqueño no solo consolida el posicionamiento de la provincia como uno de los polos mineros más importantes del país y la región, sino que suma volumen político a las iniciativas orientadas a garantizar seguridad jurídica y condiciones competitivas para la radicación de capitales extranjeros.

Se espera que durante la jornada los equipos técnicos de la Nación, la Provincia y la compañía privada compartan precisiones sobre los avances operativos de los proyectos, el impacto en la generación de empleo local y la dinamización de la cadena de proveedores provinciales.

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