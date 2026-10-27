Nota Leída 192

| Provinciales | 27/10/2026 |

Milei desembarca por primera vez en Catamarca: agenda oficial, reunión con la militancia y la inauguración de Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto

Acompañado por Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli, el mandatario nacional mantendrá un encuentro partidario en la capital provincial y encabezará junto al gobernador Raúl Jalil la apertura del proyecto industrial en Antofagasta de la Sierra.



El presidente de la Nación, Javier Milei, concretará hoy su primer desembarco oficial en la provincia de Catamarca desde el inicio de su mandato. La visita presidencial reviste un fuerte impacto político y económico para la región del Noroeste Argentino (NOA), combinando un acto con la militancia partidaria y la habilitación de infraestructura industrial minera de escala global.

El Jefe de Estado encabeza una comitiva del más alto nivel del Poder Ejecutivo. Lo acompañan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. En suelo provincial, la comitiva es recibida por el gobernador Raúl Jalil, uno de los mandatarios provinciales que ha mantenido un diálogo institucional fluido con la Casa Rosada.

La agenda en San Fernando del Valle: reunión partidaria y armado territorial

Está previsto que el avión presidencial aterrice por la tarde en el Aeropuerto Felipe Varela de San Fernando del Valle de Catamarca. Tras el arribo, el Presidente se trasladará hacia un céntrico establecimiento hotelero de la capital catamarqueña.

Allí, Milei sostendrá un encuentro cerrado con dirigentes, referentes y militantes locales de La Libertad Avanza (LLA). El objetivo clave del encuentro es consolidar la estructura organizativa del espacio en el distrito y coordinar la estrategia legislativa territorial de cara a los próximos desafíos electorales.

El eje productivo: litio en el Salar del Hombre Muerto

La actividad central de la gira se desarrollará este miércoles en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en la Puna catamarqueña. El mandatario nacional y el gobernador Jalil se trasladarán hacia el Salar del Hombre Muerto para encabezar el acto inaugural de las nuevas plantas productivas de carbonato de litio operadas por la multinacional Río Tinto, en el marco del desarrollo ampliado del Proyecto Fénix.

El emprendimiento industrial, encuadrado dentro de los regímenes de incentivo a las grandes inversiones, representa un hito clave para las exportaciones mineras del país. La ampliación de las instalaciones demandó un despliegue de infraestructura técnico-logístico en la Puna orientado a multiplicar la capacidad instalada y consolidar a Catamarca como uno de los polos proveedores de insumos clave para la transición energética a nivel internacional.

Logística del itinerario y retorno a Capital Federal

Concluidas las actividades protocolares y los recorridos por los módulos operativos en Antofagasta de la Sierra, la comitiva oficial emprenderá el regreso hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según lo previsto en la logística de vuelo, el retorno se coordinará haciendo escala operacional a través de la provincia de Salta.

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