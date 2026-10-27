Nota Leída 200

| Provinciales | 27/10/2026 |

Los Muchachos Peronistas repudian arribo de Milei

Mediante un comunicado, la agrupación interna “Los Muchachos Peronistas” del Partido Justicialista de Catamarca repudió el arribo del presidente Javier Miei a la provincia, remarcando que “no es bienvenido”.

“Los Muchachos Peronistas le decimos a Milei que Catamarca no te da la bienvenida y repudia tu llegada a la tierra de la Felipe Varela”, comienza el texto de los “Los Muchachos Peronsitas”.

Seguidamenre remarca “tu modelo político y económico destruye el federalismo, reprime a

“Los Muchachos Peronistas le decimos a Milei que Catamarca no te da la bienvenida y repudia tu llegada a la tierra de la Felipe Varela”, comienza el texto de los “Los Muchachos Peronsitas”.

Seguidamente remarcan que “tu modelo político y económico destruye el federalismo, reprime a nuestros jubilados, desfinancia la educación y la salud pública, y entrega la soberanía”.

Para concluir, con un contundente “¡Fuera las políticas del hambre de Catamarca…, la consigna de que “¡La Patria no se vender, la dignidad de Catamarca se defiende…”!…, acompañando su textos con los emojis de “la V de la Victoria” y un corazón azul.

En paralelo LMP “repudiamos las amenazas y agresiones del presidente Milei al periodismo en general”, enfatizando que “no permitiremos naturalizar el permanente desprecio por la libertad de prensa”, para concluir que “la voz del pueblo no se callará jamás”.

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