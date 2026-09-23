Nota Leída 107

| Locales | 23/09/2026 |

Londres convoca al 1º Encuentro de Ceramistas del Oeste Catamarqueño «Cerámica del Poniente»

La iniciativa cultural y pedagógica se desarrollará del 10 al 12 de octubre bajo la organización del municipio y la Escuela «Pascuala Quispe». Buscará sentar las bases para la creación de una futura Ruta de la Cerámica regional.

LONDRES – Con el propósito de revalorizar el arte arcilloso como una de las expresiones identitarias más profundas de la región, la localidad de Londres se prepara para albergar el 1º Encuentro de Ceramistas del Oeste Catamarqueño, denominado formalmente «Cerámica del Poniente». El evento se desarrollará de forma consecutiva durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026.

La organización y convocatoria general es impulsada por la Municipalidad de Londres en conjunto con la Escuela Municipal de Cerámica “Pascuala Quispe”. La invitación está dirigida de manera abierta a ceramistas, artesanos, alfareros, docentes, investigadores, talleres particulares y Escuelas Municipales de toda la región del oeste provincial.

Identidad, saberes compartidos y experimentación con arcillas

De acuerdo con el documento de invitación oficial, este primer encuentro nace con el objetivo de reunir a los hacedores del barro para fortalecer vínculos, intercambiar experiencias técnicas y rescatar las formas ancestrales de modelar, decorar y cocinar las piezas. “Entendemos a la cerámica como mucho más que una práctica artesanal: es memoria, identidad y territorio”, destacaron las autoridades organizadoras.

A lo largo de las tres jornadas, el programa de actividades contempla el desarrollo de:

• Espacios de debate: Conversatorios teóricos y rondas de saberes comunitarios.

• Prácticas en territorio: Demostraciones técnicas y experimentación directa con arcillas locales de la zona de Belén.

• Creación colectiva: Talleres interactivos, recreación de piezas arqueológicas y la confección de un mural colectivo.

• Exhibición y comercialización: Una feria de artesanos ceramistas abierta al público general, acompañada de experiencias de cocción en vivo y actividades culturales integradoras.

Hacia la «Ruta de la Cerámica del Oeste»

Uno de los ejes más trascendentales del encuentro será la presentación formal de una propuesta para comenzar a delinear y construir colectivamente una futura «Ruta de la Cerámica del Oeste Catamarqueño». Este trayecto turístico-cultural buscará visibilizar de forma permanente a los ceramistas de la región, sus talleres y sus producciones locales, consolidando una red regional de cooperación, circulación y nuevas oportunidades de formación.

Las personas interesadas en formar parte del evento o realizar consultas sobre logística y pautas de participación pueden ponerse en contacto directo con la organización a través de la línea de WhatsApp al número 3835-434671. Bajo la consigna institucional “El barro también nos une”, Londres se posiciona como el epicentro de la memoria y el fuego del poniente provincial.

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