Nota Leída 74

| Provinciales | 23/09/2026 |

San Fernando del Valle

Policías aprehendieron a un sujeto en la Terminal de Ómnibus

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA – En la tarde de ayer, a las 19:15, numerarios de la Comisaría Primera llegaron hasta la Terminal de Ómnibus de Ciudad Capital y aprehendieron a un hombre de apellidos Gordillo Espeche (41) debido a que, momento antes, se habría tornado agresivo con el chofer de un colectivo del transporte urbano de pasajeros, vociferando insultos para luego amenazarlo de muerte.

Finalmente, esta persona fue trasladada y alojada en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.

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