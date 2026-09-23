| Provinciales | 23/09/2026|
TEMAS: POLICIALES
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San Fernando del Valle
Policías aprehendieron a un sujeto en la Terminal de Ómnibus
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA – En la tarde de ayer, a las 19:15, numerarios de la Comisaría Primera llegaron hasta la Terminal de Ómnibus de Ciudad Capital y aprehendieron a un hombre de apellidos Gordillo Espeche (41) debido a que, momento antes, se habría tornado agresivo con el chofer de un colectivo del transporte urbano de pasajeros, vociferando insultos para luego amenazarlo de muerte.
Finalmente, esta persona fue trasladada y alojada en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.
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