Nota Leída 53

| Provinciales | 23/09/2026 |

MAÑANA JUEVES

Ruta 40: cortarán el tránsito por tres horas en Las Mojarras por obras sobre la calzada

La restricción se aplicará este jueves 24 de septiembre entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana. Habrá un desvío especial para vehículos livianos y los transportes de carga deberán desviar por Fuerte Quemado.



SANTA MARÍA – El 11° Distrito de Vialidad Nacional informó que este jueves 24 de septiembre de 2026 se implementará una restricción total del tránsito sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura de la localidad de Las Mojarras, en el departamento Santa María. La medida obedece a la ejecución de una obra de mantenimiento urgente que se desarrollará de forma directa sobre la calzada a la altura del kilómetro 4.268.

Según el comunicado oficial del organismo vial, las tareas e intervenciones operativas demandarán un tiempo estimado de tres horas, comenzando a las 08:00 y extendiéndose hasta las 11:00 de la mañana. Durante ese lapso, se inhabilitará el paso por la cinta asfáltica principal para garantizar la seguridad de los operarios y de los propios conductores.

Esquema de desvíos habilitados

Para evitar la paralización del corredor del norte santamariano, Vialidad Nacional diagramó los siguientes desvíos obligatorios para cada tipo de rodado:

• Vehículos livianos: Los automóviles, camionetas y motocicletas que transiten por el sector deberán utilizar de forma obligatoria un desvío secundario de tierra construido especialmente al costado de la traza para este operativo en Las Mojarras.

• Transporte de carga y ómnibus: Los camiones pesados y colectivos de larga distancia no podrán utilizar el desvío vecinal. En su lugar, tanto quienes viajen en sentido norte-sur como en dirección contraria, deberán desviar obligatoriamente por Fuerte Quemado, cruzar el puente nuevo y avanzar a través de la localidad de El Puesto para retomar sus itinerarios habituales.

Las autoridades viales solicitaron a los choferes y usuarios en general circular con extrema precaución, acatar estrictamente las indicaciones de los banderilleros apostados en los accesos y respetar la cartelería de seguridad para prevenir incidentes viales durante el transcurso de la mañana.

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