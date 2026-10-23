Nota Leída 114

| La Región | 22/10/2026 |

Se conoció la identidad de los fallecidos en la localidad de La Ciénaga

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:45, alertados por un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría Departamental Belén se constituyeron en la Ruta Nacional N° 40, a la altura del Kilómetro N° 4.118 de la localidad de La Ciénaga, de ese Departamento, donde se produjo un siniestro vial fatal.

Guillermo Antonio García (83), oriundo de la Provincia de Buenos Aires, circulaba en un automóvil Honda HR-V, de color blanco, en compañía de Isabel Irmingard Ritter (80), de nacionalidad alemana y, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y volcó a un costado de la banquina.

Producto del siniestro, ambos ocupantes quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del vehículo y, a raíz de las graves lesiones sufridas, perdieron la vida en el acto, en virtud de lo cual trabajaron efectivos policiales de la seccional mencionada y Peritos de la División Criminalística de Belén, con colaboración de personal de Bomberos Voluntarios y del nosocomio zonal, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.

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