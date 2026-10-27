Nota Leída 244

| La Región | 27/10/2026 |

TURISMO

Villa Vil proyecta una ruta turística de termas y lagunas para potenciar sus atractivos altoandinos

El municipio del departamento Belén y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca acordaron realizar estudios de factibilidad técnica. El anuncio coincide con los preparativos para una nueva edición del Chaku comunitario y el tradicional Festival de la Vicuña en Laguna Blanca.



El Municipio de Villa Vil dio un paso clave para consolidar su oferta turística al presentar un anteproyecto que busca desarrollar una ruta de termas y lagunas altoandinas. El objetivo de la iniciativa es poner en valor los imponentes atractivos naturales de la zona e integrarlos con su riqueza cultural en un recorrido organizado, seguro y sostenible.

El intendente Ramón Gutiérrez mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, Daiana Roldán, y las secretarias de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y de Gestión Cultural, Laura Maubecín. Durante el encuentro, las autoridades provinciales comprometieron su acompañamiento técnico y logístico para evaluar la viabilidad de los recursos termales y planificar la infraestructura necesaria.

El plan contempla además una serie de capacitaciones destinadas a fortalecer el trabajo territorial que el municipio ya inició en sus distintas localidades, invitando a los propios pobladores a convertirse en los principales actores de este desarrollo local. Asimismo, se diseñará un protocolo específico para optimizar la experiencia de los visitantes en las termas de Villa Vil, un entorno paisajístico que ya cuenta con instalaciones preparadas para el turismo.

Impulso internacional y proyección

La idea de articular este circuito termal sumó un fuerte respaldo tras la reciente participación de Catamarca en Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar celebrada en España. La presencia de una comitiva provincial y de representantes de Villa Vil en dicho evento internacional reafirmó el enorme potencial que tiene la región para insertarse en los mercados de turismo de bienestar y naturaleza.

El Chaku y el Festival de la Vicuña en agenda

Como parte de la agenda conjunta entre Provincia y Municipio, se coordinaron las acciones de colaboración para el próximo Festival de la Vicuña, que se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en Laguna Blanca.

El evento será el broche de oro del Chaku comunitario, la ancestral y sustentable práctica de esquila de vicuñas en libertad, que comenzará esa misma mañana en el módulo Las Retamas, ubicado a 15 kilómetros de la localidad. Esta experiencia cultural y productiva, que constituye el eslabón inicial de la tradición textil de la región, atrae año tras año a un número creciente de turistas interesados en vivenciar las costumbres de las comunidades locales.

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