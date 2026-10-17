Nota Leída 61

| La Región | 17/10/2026 |

Soberanía alimentaria e infraestructura: Villa Vil fortalece los invernaderos de altura y dotó de una cocina industrial a la Escuela N° 192 de Carachi

El operativo territorial conjunto entre el Municipio y la Fundación Pequeños Pasos contempló la supervisión de los cultivos protegidos de Carachi y Aguas Calientes. Buscan incentivar el aprendizaje de la agricultura andina en la primera infancia.

VILLA VIL / CARACHI — En un paso trascendental orientado a consolidar la soberanía alimentaria, optimizar la infraestructura de los comedores escolares de alta montaña y promover el arraigo de las familias rurales en la Puna, se concretó un importante despliegue institucional en el norte del departamento Belén. Las autoridades de la Municipalidad de Villa Vil, conducidas por la gestión del intendente Ramón Abelino Gutiérrez, encabezaron un operativo de asistencia y supervisión técnica en los parajes de Carachi y Aguas Calientes.

El programa de campo contempló de forma inicial una exhaustiva auditoría y recorrido técnico por las instalaciones de ambos invernaderos de altura. La comitiva oficial, integrada por técnicos municipales y un equipo interdisciplinario, constató el avance de las cosechas y el estado del suelo con el objetivo de planificar y diagramar las próximas siembras de hortalizas y verduras de hoja bajo cubierta, un sistema indispensable debido a las rigurosas heladas y amplitudes térmicas características de la geografía puneña.

Entrega de una cocina industrial a la Escuela N° 192

Como eje central de la jornada de asistencia social, las autoridades se trasladaron hasta el edificio de la Escuela N° 192 de Carachi, un centro educativo estatal de modalidad rural emplazado en una geografía de difícil acceso a 3.600 metros sobre el nivel del mar. En las instalaciones escolares, se efectivizó la donación y entrega formal de una cocina industrial de alta capacidad con revestimiento de acero inoxidable.

La incorporación de este equipamiento gastronómico permitirá al personal auxiliar elaborar los alimentos diarios en condiciones óptimas de seguridad, higiene y rapidez, beneficiando directamente tanto a los niños del nivel primario como a los adultos de la comunidad diaguita-calchaquí que asisten al establecimiento para cumplimentar sus estudios.

La adquisición y el traslado logístico de la cocina se concretaron gracias a una ingeniería de trabajo conjunto entre la Municipalidad de Villa Vil y la Fundación Pequeños Pasos, contando con el constante financiamiento institucional y acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Catamarca.

Incentivo pedagógico y articulación con el INTA

Desde el Ejecutivo de Villa Vil hicieron público un profundo agradecimiento y felicitaciones especiales al cuerpo de alumnos, docentes y a los trabajadores municipales que colaboraron de manera activa en las tareas de refacción e instalación de los invernaderos. Las autoridades destacaron que el norte de la gestión estatal es mantener financiados estos espacios productivos para actuar como herramientas pedagógicas, incentivando a los chicos a aprender sobre los procesos de cultivo, el uso responsable del recurso hídrico y el cuidado ecológico de las plantas.

Finalmente, se emitió un reconocimiento especial a los ingenieros de la delegación local del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) por su permanente asesoramiento científico y provisión de semillas certificadas adaptadas al clima de la Puna. Este cooperativismo técnico resulta clave para que las escuelas andinas logren autoabastecerse de alimentos frescos, mejorando la calidad nutricional de los menús escolares y garantizando la inclusión social de los parajes más alejados del oeste catamarqueño.

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