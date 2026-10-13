Nota Leída 140

| Locales | 13/10/2026 |

Clima en Londres: martes de intenso calor y sol pleno con niveles extremos de radiación UV

Las proyecciones meteorológicas consolidan un escenario veraniego con una máxima que rozará los 29 °C. Recomiendan extremar los cuidados de la piel en las horas centrales del día.

La cuna de la nuez y las poblaciones del norte del departamento Belén continúan bajo la influencia de una marcada estabilidad atmosférica que profundizará las condiciones de tiempo caluroso. De acuerdo con los principales registros oficiales emitidos para la región de Londres, la jornada de este martes 13 de octubre transcurrirá con cielo completamente despejado, marcado bajo el predominio de una masa de aire seco, vientos calmos y nula probabilidad de precipitaciones.

Cronograma diario del tiempo

• Por la mañana: La atmósfera se presenta templada y sumamente agradable, registrando un termómetro que se ubica de forma inicial en torno a los 23 °C. El cielo se mantiene limpio y libre de nubosidad, configurando un escenario óptimo para el normal desenvolvimiento de las actividades escolares y laborales al aire libre.

• Por la tarde: Se registrará el pico de mayor rigor térmico de toda la jornada. El sol brillará con plenitud sin atenuantes nubosos, lo que impulsará al mercurio a escalar de manera paulatina hasta alcanzar una temperatura máxima estimada de 29 °C, generando un ambiente caluroso en todo el cañón del oeste.

• Por la noche: Al descender el sol, se prevé un enfriamiento gradual muy confortable de las superficies. El termómetro se ubicará promediando los 20 °C en las primeras horas nocturnas, sosteniendo un cielo estrellado y ráfagas leves que garantizarán condiciones ideales para el esparcimiento familiar.

Alerta por Radiación UV en niveles críticos

El dato meteorológico de mayor cuidado para la edición de hoy está representado por la fuerza directa de los rayos solares. Los instrumentos de medición estipulan un Índice UV Máximo de 11 (Extremo) durante el mediodía. Al tratarse de una escala de alto riesgo para la salud, las autoridades sanitarias locales reiteraron la importancia de evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera de manga larga, gorras, anteojos oscuros y aplicarse pantallas protectoras solares de amplio espectro.

El tiempo para mañana (Miércoles 14 de octubre)

De cara a la jornada de mañana miércoles, los modelos de previsión anticipan la continuidad del buen tiempo en el departamento. El cielo se presentará mayormente soleado con una ligera presencia de nubosidad alta hacia el final de la tarde. Las marcas térmicas registrarán una leve oscilación, con una temperatura mínima de 15 °C durante la madrugada y una máxima que volverá a situarse en los 27 °C en horas vespertinas, manteniendo las probabilidades de lluvia en un absoluto 0%.

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