Nota Leída 140

| La Región | 13/10/2026 |

Puerta de Corral Quemado se vistió de fiesta espiritual tras recibir las sagradas reliquias del Beato Fray Mamerto Esquiú

La comunidad norteña del departamento Belén participó activamente de las celebraciones litúrgicas de recepción. El intendente Carlos Casimiro encabezó el acompañamiento institucional junto a cientos de fieles.

PUERTA DE CORRAL QUEMADO — Con una masiva muestra de devoción, espiritualidad y un marcado sentido de comunión vecinal, la localidad de Puerta de Corral Quemado se convirtió en el epicentro de un acontecimiento religioso histórico para el norte de Belén. La feligresía local se congregó con profunda emoción para dar la bienvenida oficial y recibir las sagradas reliquias del Beato Fray Mamerto Esquiú, el querido e ilustre fraile catamarqueño.

Las diferentes actividades litúrgicas y de oración contaron con el constante acompañamiento institucional del intendente municipal, Prof. Carlos Casimiro, quien se unió al paso de los peregrinos y compartió de forma directa con los vecinos esta significativa jornada de fe, encuentro y unión comunitaria en el acceso principal a la jurisdicción.

Reafirmación de tradiciones y valores espirituales

Durante el desarrollo de las procesiones y los oficios religiosos, los fieles expresaron sus plegarias, agradecimientos y promesas, transformando el pueblo en un escenario de profunda piedad popular. Desde la comuna destacaron que la llegada de los restos sagrados del venerable franciscano sirvió para reafirmar las raíces tradicionales y consolidar los valores espirituales de todas las familias que habitan en los parajes rurales del norte belicho.



Al concluir las ceremonias centrales, las autoridades y coordinadores eclesiásticos hicieron extensivo un profundo agradecimiento a toda la feligresía por su respetuosa participación. La presencia de la reliquia del beato en el departamento dejó un renovado sentimiento de esperanza y paz social entre los devotos, quienes despidieron la sagrada imagen con pañuelos en alto y vítores al grito de «¡Viva Esquiú!».

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