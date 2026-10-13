Nota Leída 133

| La Región | 13/10/2026 |

Corte total en la Ruta 46: artesanos de Andalgalá reclaman a la minera CAMYEN por el acceso a la rodocrosita

Integrantes de la Asociación «Rosa del Inca» interrumpieron el tránsito al ingreso del departamento para exigir tarifas accesibles en la piedra nacional o la autorización para recolectar material en Minas Capillitas.

Andalgalá — Un grupo de artesanos locales pertenecientes a la Asociación «Rosa del Inca» lleva adelante un corte total sobre la Ruta Provincial N° 46, a la altura del acceso al departamento de Andalgalá. La medida busca visibilizar un reclamo urgente dirigido a la empresa minera estatal CAMYEN.

Entre las principales peticiones del sector se destacan:

Precios acordes: Solicitar un precio más accesible para la compra de rodocrosita que se adecúe a sus costos de producción actuales.

Acceso a escombreras: Permitir el ingreso a los depósitos de Minas Capillitas para aprovechar el material descartado a lo largo de los años, lo que les permitiría continuar con su labor tradicional.

Durante la manifestación, los trabajadores desplegaron pancartas con reclamos como «Gobernador queremos trabajo» y «Los artesanos queremos ser escuchados, años de decadencia».

Los voceros de la protesta advirtieron que mantendrán la medida de fuerza de forma indefinida hasta obtener una respuesta formal por parte de las autoridades y de la empresa minera. Remarcaron, además, que la falta de acceso a la materia prima pone en riesgo la subsistencia de decenas de familias que dependen directamente del trabajo artesanal con la piedra nacional.

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