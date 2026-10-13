Nota Leída 130

| Locales | 13/10/2026 |

Liga Belenista: se programó la 5ª fecha del Torneo Clausura con acción en Belén y Londres

El certamen que pone en juego la «Copa Municipalidad de la Ciudad de Belén» y homenajea a Daniel “Pilala” Herrera tendrá seis compromisos. La actividad se desdoblará entre este miércoles 14 y el sábado 17 de octubre.

BELÉN — El fútbol de la región se prepara para vivir una semana decisiva. Las autoridades de la Liga Belenista de Fútbol confirmaron de manera oficial la programación correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura – Edición 2026. El certamen doméstico, que otorga una alta competitividad a los planteles de la zona, pone en disputa la Copa Municipalidad de la Ciudad de Belén y rinde un merecido homenaje a la trayectoria del recordado dirigente Daniel “Pilala” Herrera.

La ingeniería del fixture determinado por el consejo directivo liguista contempla la realización de seis atractivos encuentros, desdoblando el espectáculo en dos jornadas y escenarios geográficos diferentes para facilitar la concurrencia masiva de los aficionados del deporte local.

Miércoles 14 de octubre: triple jornada en el Estadio de Peñarol

La acción oficial romperá el fuego este miércoles en las instalaciones de la ciudad cabecera, con tres partidos consecutivos de alta intensidad:

• 15:00 hs: El Arenal se medirá frente a Defensores de Hualfín.

• 17:00 hs: Olmos y Aguilera protagonizará el clásico de la tarde ante San Martín.

• 19:00 hs: San Luis de la Puntilla cerrará la jornada nocturna enfrentando a Racing de las 250.

Sábado 17 de octubre: el fútbol se traslada a Londres

La segunda parte de la fecha se mudará el fin de semana a la cuna de la nuez, concentrando los tres cotejos restantes en el campo de juego del Club Tiro Federal de Londres:

• 12:45 hs: Se disputará el duelo de homónimos entre el local, Tiro Federal de Londres, y Tiro Federal de Belén.

• 14:45 hs: El Club Deportivo Policial medirá fuerzas ante Nueva Chicago.

• 16:45 hs: Atlético Peñarol y San Antonio de Belén clausurarán de forma definitiva la programación oficial de la fecha.

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