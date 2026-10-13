Nota Leída 112
| Provinciales | 13/10/2026|

Calendario de pagos para hoy martes 13 de octubre

Después del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la ANSES reactivó el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Según el calendario de pagos completo, el organismo previsional comenzará a pagar del martes 13 al viernes 16 de octubre a los siguientes grupos de beneficiarios:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre.
  • Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre.
  • Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.

SUAF, quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 2: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 4: jueves 15 de octubre.
  • Documentos terminados en 5: viernes 16 de octubre.

Asignación Por Embarazo (AUE), quiénes cobran esta semana:

  • Documentos terminados en 1: martes 13 de octubre.
  • Documentos terminados en 2: miércoles 14 de octubre.
  • Documentos terminados en 3: jueves 15 de octubre.
  • Documentos terminados en 4: viernes 16 de octubre.

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran esta semana:

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran esta semana:

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, quiénes cobran esta semana

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

TEMAS: ANSES
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