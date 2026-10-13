Nota Leída 123

| Locales | 13/10/2026 |

Londres conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con un emotivo acto protocolar

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Roberto Rodríguez y contó con la participación de las instituciones educativas y fuerzas civiles de la localidad. Se instó a promover los valores de inclusión, respeto y solidaridad en las nuevas generaciones.

LONDRES — En una jornada destinada a la revalorización de las raíces identitarias y la convivencia comunitaria, la ciudad de Londres fue escenario del acto protocolar en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La ceremonia se consolidó como un espacio de profunda reflexión colectiva para repensar la historia, reconocer el aporte de los pueblos originarios de la Puna y reafirmar la igualdad de derechos en la sociedad actual.

El encuentro civil estuvo presidido de forma oficial por el intendente municipal, Prof. Roberto Rodríguez, quien estuvo acompañado por los miembros de su gabinete ejecutivo, personal de la Comisaría de Londres y representantes de la oficina de Punto Correo. Asimismo, la convocatoria sumó el protagonismo de los abanderados, docentes y directivos de las diferentes instituciones educativas de la localidad, junto a una gran concurrencia de vecinos del casco céntrico y barrios periféricos.

Identidad, costumbres y valores institucionales

Durante el desarrollo del protocolo, las autoridades oradoras pusieron en valor la necesidad de visibilizar y respetar de forma irrestricta las distintas identidades culturales, sus costumbres ancestrales, tradiciones gauchas y formas de vida. Remarcaron que la heterogeneidad y el pluralismo constituyen un pilar fundamental de la historia viva del «Pueblo Primero de Catamarca» y de la comunidad que se edifica día a día en el departamento.



Por su parte, desde la Municipalidad de Londres destacaron la importancia política e institucional de sostener y financiar de forma regular estos espacios de participación cívica. Subrayaron que el propósito central de estas conmemoraciones es transmitir de manera pedagógica a las nuevas generaciones valores humanos indispensables como el respeto mutuo, la tolerancia social, la inclusión real y la solidaridad, herramientas claves para erradicar las conductas discriminatorias y potenciar el crecimiento armónico de la localidad.

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