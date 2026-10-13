Nota Leída 203

| Locales | 13/10/2026 |

El barro como unión de los pueblos: Londres fue sede del 1.er Encuentro de Ceramistas del Oeste Catamarqueño

La cuna de la nuez congregó a artesanos, maestros y arqueólogos de Catamarca, La Rioja y Córdoba. El evento cultural, impulsado por el municipio local, incluyó talleres comunitarios y un gran cierre musical.

LONDRES — En un acontecimiento de profundo valor patrimonial e identitario, la ciudad de Londres se consolidó como el epicentro de la alfarería regional al albergar el 1er Encuentro de Ceramistas del Oeste Catamarqueño. Bajo la premisa «El barro nos une, nuestras manos crean y nuestra cultura mantiene viva la historia», la propuesta sirvió como un espacio de vinculación, aprendizaje colectivo e intercambio de técnicas milenarias que definen las raíces culturales de los pueblos del noroeste argentino.



La jornada, coordinada de forma integral por la Municipalidad de Londres, transformó a la localidad en un taller a cielo abierto donde el manejo del barro y la arcilla actuó como el hilo conductor para fusionar los saberes tradicionales con las investigaciones científicas modernas. Cientos de vecinos, turistas y aficionados se acercaron para participar activamente de las dinámicas de modelado y quema comunitaria.

Una convocatoria con fuerte representación regional y nacional

El encuentro reunió a un calificado cuerpo de artesanos, talleristas y especialistas que llegaron desde diferentes puntos geográficos para socializar sus experiencias productivas:

• Londres y el Departamento Belén: Estuvieron presentes las alfareras Nilda y Paula Canchy (de la localidad de Hualfín); el grupo de mujeres talleristas «Turu Warmy» (Mujeres de Barro, provenientes de Cóndor Huasi); y los reconocidos ceramistas locales Gustavo Alboa y Marcela Cedrón.

• Santa María: Aportó la delegación de la Escuela de Artesanías «Aurora», representada por sus alumnos y los maestros talleristas Víctor Emilio Lagoria y Chany Vargas.

• Pomán: Dijo presente el taller de modelado de Evelyn Olohaga, proveniente de la localidad de Mutquín.

• San Fernando del Valle de Catamarca: La comitiva de la capital estuvo integrada por la artesana María Estela Moreno y la Licenciada en Arqueología Marianela Gamboa, quien aportó una mirada científica sobre la conservación del arte sacro y prehispánico.

• Provincias vecinas: El evento adquirió carácter nacional con la participación especial de delegaciones de ceramistas de Famatina (La Rioja) y de la localidad de San Esteban (Córdoba).

Puesta en valor de las raíces y gaceo musical

A lo largo de la convocatoria se dictaron múltiples módulos formativos de moldería, rescate de arcillas locales y técnicas de horneado tradicional. El broche de oro de las extenuantes pero gratificantes jornadas de labor textil y cerámica se coronó con una velada de música en vivo a cargo de artistas locales, quienes aportaron su repertorio folklórico para matizar un ambiente caracterizado por el compañerismo y el orgullo identitario.



Desde el gabinete de la Municipalidad de Londres hicieron público un sincero agradecimiento a cada artesano, institución participante y vecino que sumó su esfuerzo para dar vida a la iniciativa. Ratificaron, asimismo, el compromiso gubernamental de sostener y financiar estos espacios públicos de visibilización que no solo fortalecen el tejido social del interior, sino que ponen en valor económico y turístico el trabajo artesanal independiente y las tradiciones vivas de todo el oeste catamarqueño.

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