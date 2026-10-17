Nota Leída 70

| Info General | 17/10/2026 |

Edil libertario pide informes sobre el grupo Jalil en la capital riojana

En la provincia de La Rioja, un edil libertario avanzó con un proyecto de resolución en el cual solicitó formalmente investigar los lazos comerciales y societarios del actual gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, dentro de la jurisdicción del departamento Capital.

La iniciativa impulsada por el concejal de la Libertad Avanza, Ángel Ávila, exige al Departamento Ejecutivo Municipal que remita un informe detallado y documentado sobre toda participación societaria, administración o representación de Raúl Alejandro Jalil o integrantes de su familia en la Capital riojana. El pedido de informe, según pública Nueva Rioja, abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 hasta la actualidad, e incluye también la revisión de posibles contratos anteriores a esa fecha.

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