Nota Leída 64

| Actualidad | 17/10/2026 |

El peronismo conmemora el Día de la Lealtad en Catamarca con un acto central en Paclín

El Partido Justicialista de Catamarca conmemora este sábado 17 de octubre los 81 años de la histórica movilización popular de 1945 que consolidó el nacimiento del peronismo. Como hito central de las celebraciones, el Consejo Provincial del PJ convocó a la militancia a un acto general que se llevará a cabo esta tarde a las 17:00 horas en la sede partidaria de la localidad de La Merced, departamento Paclín. El evento representa la principal convocatoria oficial de la jornada bajo la consigna corporativa de fortalecer la organización y la cercanía comunitaria.

De manera simultánea, la recordación de la gesta fundacional justicialista se descentralizará a lo largo del territorio catamarqueño. Las diversas Juntas Departamentales del interior provincial organizaron sus propias actividades comunitarias en las sedes locales para congregar a los afiliados. Entre los puntos de encuentro previstos por la dirigencia, se destacan las asambleas, proyecciones de materiales y reuniones de camaradería en las sedes partidarias de los departamentos del oeste y norte, garantizando que el Día de la Lealtad se conmemore de forma unificada en cada rincón de la provincia.

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