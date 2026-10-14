Nota Leída 181

| Locales | 14/10/2026 |

El padre Eugenio Pachado anunció misas especiales por el Día de la Madre y el avance en la restauración de la Virgen

El cura párroco de Belén confirmó que este domingo habrá tres celebraciones, incluyendo un oficio matutino en el Cementerio Municipal. Además, brindó detalles sobre la restauración de la imagen réplica y adelantó las festividades del 6 de enero.

BELÉN — Con el propósito de ordenar la agenda litúrgica y acompañar a las familias en una fecha de profunda sensibilidad, el cura párroco de la ciudad de Belén, padre Eugenio Pachado, anunció de forma oficial el cronograma de actividades religiosas para el próximo fin de semana. El sacerdote ratificó que el horario habitual para la misa de los domingos quedó establecido a las 20:00 horas, pero detalló que se dispondrá de un esquema especial de oraciones con motivo de celebrarse el Día de la Madre.

Para facilitar la participación de toda la feligresía y permitir el recuerdo de las madres fallecidas, la Iglesia local dispuso una sucesión de tres oficios religiosos a lo largo del domingo. Las actividades litúrgicas se estructurarán bajo el siguiente cronograma general de horarios y sedes:

• 08:00 horas: Se celebrará la tradicional Santa Misa en las instalaciones del Cementerio Municipal, un espacio destinado a la oración comunitaria junto a los sepulcros.

• 11:00 horas: Se concretará el segundo oficio religioso de la jornada en el altar mayor de la Parroquia Nuestra Señora de Belén.

• 20:00 horas: Se oficiará la misa central de cierre dominical en el templo parroquial frente a la plaza principal.

Restauración patrimonial y proyección hacia enero

Durante el diálogo con la prensa, el padre Pachado aportó precisiones técnicas y pastorales de gran relevancia sobre el patrimonio artístico sacro del departamento. El sacerdote se refirió de manera puntual a los trabajos de restauración que se están ejecutando sobre la imagen réplica de Nuestra Madre, la Santa Patrona de los belichos.

Esta intervención posee un doble valor para la comunidad: por un lado, resguarda el fervor devocional de los fieles y, por el otro, preserva una pieza de incalculable valor histórico y cultural para el oeste catamarqueño.

Finalmente, el conductor espiritual de la cabecera departamental adelantó que los consejos pastorales ya se encuentran abocados al diseño y la ingeniería logística de las solemnes festividades religiosas rumbo al 6 de enero. Esta fecha, de enorme arraigo litúrgico y significado histórico para el pueblo de Belén, movilizará a peregrinos de todos los parajes del interior, por lo que se trabaja con antelación para asegurar el correcto desarrollo de las procesiones y los campamentos juveniles de fe.

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