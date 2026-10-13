Nota Leída 40

| La Región | 13/10/2026 |

Fallo histórico para Los Morteritos-Las Cuevas: la Justicia reconoció los derechos de la comunidad originaria tras 17 años de disputa

La resolución judicial quedó firme al no haber sido apelada por las contrapartes. La cacique Leticia Argentina Delgado destacó que el dictamen sienta un precedente fundamental para la defensa de sus tierras, caminos ancestrales y usos tradicionales.

BELÉN — En lo que constituye un hito legal e institucional de trascendencia para los pueblos originarios del oeste catamarqueño, la comunidad de Los Morteritos-Las Cuevas, asentada en el norte del departamento Belén, obtuvo un fallo judicial favorable e histórico que pone fin a una extenuante disputa territorial que se extendió durante 17 años. La resolución dictada por los tribunales competentes adquirió formalmente el carácter de cosa juzgada y quedó firme al no haber sido apelada en los plazos legales por ninguna de las partes intervinientes.

La confirmación del instrumento legal fue recibida con profunda emoción y algarabía por los comuneros, quienes durante casi dos décadas sostuvieron una resistencia pacífica en defensa de su espacio geográfico, cultural y productivo. El dictamen judicial viene a ratificar la preexistencia étnica y los derechos de posesión ancestral que amparan a las familias que habitan la zona alta del departamento, en consonancia con los marcos normativos nacionales e internacionales vigentes.

Un precedente para la defensa de las tierras y costumbres

Tras notificarse la firmeza del fallo, la máxima autoridad y referente de la comunidad, la cacique Leticia Argentina Delgado, hizo público un pronunciamiento técnico y comunitario para dimensionar el alcance de la victoria judicial. La lideresa destacó de forma unánime que esta resolución no solo lleva tranquilidad y previsibilidad familiar al pueblo de Los Morteritos-Las Cuevas, sino que se consolida como un precedente fundamental para la defensa jurídica de sus tierras públicas, sus caminos internos y sus usos tradicionales.

«Este fallo representa un respaldo de valor incalculable para nuestra identidad. Es el reconocimiento oficial a 17 años de lucha colectiva frente a los constantes intentos de intromisión. Nos da las herramientas legales para resguardar nuestros senderos, el libre tránsito y las actividades de pastoreo que configuran el sustento de nuestros ancestros», manifestaron desde el seno del consejo comunitario.

Reparación para los pueblos del norte belicho

El área objeto del litigio posee un valor estratégico y arqueológico incalculable, caracterizado por la presencia de vestigios prehispánicos como los tradicionales bloques de piedra con orificios de molienda (morteritos), que dan testimonio del milenario arraigo de los pueblos nativos en el cañón.

Con este respaldo de los estamentos de la Justicia provincial, la comunidad de Los Morteritos-Las Cuevas cierra un capítulo de incertidumbre legal y proyecta un esquema de desarrollo comunitario sustentable, enfocado en potenciar sus actividades agrícolas tradicionales, la conservación de sus recursos hídricos y la visibilización de su rico patrimonio cultural ante el resto de la provincia de Catamarca.

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