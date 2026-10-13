Nota Leída 165

| Locales | 13/10/2026 |

Orgullo en Londres: cinco docentes de la Escuela Especial N° 5 «María Auxiliadora» alcanzaron la titularización

La comunidad educativa de la institución londrina celebró el trascendental logro profesional de los profesores Bruno Pachado, Alejandra Mansilla Martínez, María José Palavecino, Mariana Obregón y Paula Vásquez.

LONDRES — En una jornada impregnada de profunda emoción, reconocimiento institucional y un marcado sentido de pertenencia, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N° 5 «María Auxiliadora», ubicada en la histórica ciudad de Londres, celebró de manera oficial un trascendental avance administrativo y profesional para su cuerpo docente. Cinco educadores del establecimiento alcanzaron formalmente su titularización, un paso definitivo que consolida su estabilidad laboral y jerarquiza sus respectivas trayectorias dentro del sistema de educación especial de la provincia.

Desde el equipo directivo, el personal auxiliar y las familias de la institución hicieron público su orgullo y alegría ante este merecido reconocimiento. Destacaron de forma unánime que la titularización es el fiel reflejo de años de constante dedicación, perseverancia, compromiso ético y una profunda vocación orientada a brindar oportunidades, educar y acompañar el desarrollo integral de los estudiantes con discapacidad de la localidad.

Reconocimiento al cuerpo docente agasajado

El listado de profesionales que concretó de manera exitosa su titularización y que recibió el afectuoso saludo de sus pares está integrado por:

• Profe Bruno Pachado

• Seño Alejandra Mansilla Martínez

• Seño María José Palavecino

• Seño Mariana Obregón

• Seño Paula Vásquez

«Celebramos este hermoso logro y deseamos que esta nueva etapa profesional esté llena de satisfacciones, nuevos desafíos y muchas alegrías compartidas. Esperamos que nunca pierdan esa pasión que los impulsa a enseñar, esa sensibilidad única para acompañar y ese amor incondicional que hace de la educación especial un camino tan valioso, digno y significativo en el corazón de nuestra comunidad», manifestaron con orgullo desde el establecimiento educativo.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA