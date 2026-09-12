Nota Leída 51

| La Región | 12/09/2026 |

Fé que desafía al frío: La Ciénaga de Abajo cerró las festividades en honor a Santa María de la Cabeza

A pesar de las bajísimas temperaturas y la persistente inestabilidad del sábado, la comunidad católica de Belén se congregó para la celebración de la Santa Misa y la tradicional procesión por las calles del pueblo.

LA CIÉNAGA DE ABAJO (Belén).— En el marco de una jornada puramente invernal marcada por el brusco descenso de la temperatura en todo el oeste provincial, concluyeron formalmente este sábado 12 de septiembre las festividades religiosas anuales en honor a Santa María de la Cabeza en la localidad de La Ciénaga de Abajo.

La manifestación de fe popular, que congrega año tras año a devotos de diversos puntos del departamento Belén y localidades vecinas como Hualfín —desde donde anoche partió una numerosa peregrinación a pie—, culminó con el desarrollo de sus actos centrales. Los fieles desafiaron el viento y las marcas térmicas que apenas rozaron los 6°C en las primeras horas del día para acompañar las imágenes sagradas.

Comunión, oración y procesión comunitaria

El cronograma litúrgico oficial dio inicio en horas de la mañana con la celebración de la Santa Misa. Durante la homilía, las autoridades eclesiásticas destacaron el ejemplo de sencillez, laboriosidad y constancia en la oración de Santa María de la Cabeza, instando a los presentes a sostener el compromiso comunitario en tiempos difíciles y a revalidar las raíces de la fe en el interior profundo.

Inmediatamente después, comenzó la tradicional procesión. La columna de peregrinos y escoltada por vivas y cánticos, recorrió las principales calles del pueblo.

El cierre de las festividades patronales se selló con la clásica bendición final a los presentes. Los organizadores expresaron su profundo agradecimiento a todas las áreas municipales, personal civil y efectivos policiales que brindaron cobertura de seguridad vial en las rutas de acceso, permitiendo que la festividad se desarrollara de manera ordenada y pacífica.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA