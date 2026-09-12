Nota Leída 50

| Provinciales | 12/09/2026 |

Un joven fue detenido tras intentar apuñalar a un oficial de Policía durante un control

Cabe señalar que, durante el operativo, motoristas del COEM-Kappa se hicieron presentes en la esquina de calles Las Araucarias y España, donde aprehendieron a un sujeto de apellido Becerra (23), quien habría sido sorprendido cuando llevaba una (01) Notebook, con su respectivo cargador, que sería producto de un ilícito perpetrado en el barrio Parque La Gruta, por lo que fue recuperada y quedó en calidad de secuestro.

Por otro parte, en la calle 8 de Diciembre S/N°, del barrio Altos de Choya, efectivos del GIR hicieron lo propio con un joven de apellido Vargas (27), debido que al ser identificado, se habría dado a la fuga, siendo interceptado a los pocos metros, donde arrojó golpes de puño a los uniformados, para luego intentar agredir físicamente a un Oficial Ayudante de Policía con un cuchillo de cocina, que fue incautado.



Finalmente, ambos masculinos fueron trasladados a la Comisaría Octava, que corresponde por jurisdicción, tomando conocimiento e intervención la Fiscalía del Distrito Norte, en tanto que el numerario policial damnificado radicó la denuncia penal.

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