Nota Leída 45

| Locales | 12/09/2026 |

Orgullo belicho: Ailén Bois y Jimena Marcial clasificaron a la siguiente ronda en el Torneo Argentino de Pádel

La dupla de Belén finalizó en la segunda posición de su zona en la categoría 6.ª Damas y se metió en la llave eliminatoria del prestigioso Torneo Argentino de Libres «Catamarca 2026». El certamen reúne a los mejores exponentes del país.

El deporte del departamento Belén sigue sumando alegrías en el plano nacional. En el marco del desarrollo del Torneo Argentino de Libres “Catamarca 2026”, la pareja integrada por las jugadoras belichas Ailén Bois y Jimena Marcial firmó su pasaporte a la siguiente fase de la competencia, ratificando el gran nivel del pádel del oeste provincial.

La dupla disputó la exigente etapa de grupos dentro de la categoría 6.ª Damas. Tras protagonizar intensos compromisos en las canchas de la capital provincial frente a delegaciones de distintas provincias de la República Argentina, Bois y Marcial se quedaron con la segunda posición de su zona, alcanzando el puntaje necesario para asegurar la clasificación a los cuadros de eliminación directa.

El Torneo Argentino de Libres es una de las citas más importantes del calendario nacional, lo que agiganta el logro de las representantes belichas, quienes ahora deberán afrontar los cruces de play-offs con el objetivo de seguir avanzando en la pelea por el título nacional.

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