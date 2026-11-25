Nota Leída 198

| Provinciales | 25/11/2026 |

Transitar con precaución por la Cuesta del Totoral

Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 38, en la Cuesta del Totoral y a la altura de los kilómetros 648 -650 (La Viña), donde personal y equipos viales llevan a cabo trabajos de fresado de calzada.

Se recomienda disminuir la velocidad al aproximarse al frente de trabajo y respetar las señales preventivas de obra e indicaciones de banderilleros.

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