Nota Leída 159

| Provinciales | 14/10/2026 |

Alerta en Catamarca: detectan intentos de estafas virtuales en nombre de la Contaduría General de la Provincia

El Ministerio de Hacienda advirtió que delincuentes simulan trámites del Registro de Proveedores para robar claves bancarias. Recomiendan no ingresar a enlaces sospechosos y habilitaron canales de denuncia ante ciberdelitos.

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública de la Provincia emitió un comunicado oficial de carácter urgente para alertar a la ciudadanía ante una nueva ola de estafas virtuales y comunicaciones fraudulentas. Según los reportes técnicos del organismo, se han detectado maniobras delictivas donde los estafadores suplantan la identidad de la Contaduría General de la Provincia con el objetivo de engañar a comerciantes, prestadores y particulares para apoderarse de sus cuentas bancarias.

Ante este escenario de vulnerabilidad digital, la cartera económica aclaró de forma taxativa que la Contaduría General no se encuentra realizando ninguna campaña de actualización de datos en el Registro de Proveedores. Asimismo, recordaron que ningún agente estatal está autorizado a comunicarse de manera directa con particulares para solicitar información confidencial, claves, códigos de verificación o para enviar enlaces externos bajo el pretexto de agilizar trámites administrativos.

Modalidad del engaño y recomendaciones de seguridad

La modalidad utilizada por los ciberdelincuentes consiste en contactar a las víctimas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Simulando un canal institucional, envían enlaces web maliciosos (phishing) diseñados para capturar de forma remota las contraseñas de las plataformas de Home Banking o billeteras virtuales.

Para evitar caer en estos engaños que comprometen el patrimonio familiar, las autoridades provinciales solicitaron a la población extremar al máximo las medidas de precaución y adoptar de manera estricta las siguientes pautas de seguridad:

• No brindar información: Bajo ninguna circunstancia se deben facilitar datos personales, números de tarjetas de crédito o claves bancarias por teléfono.

• Evitar enlaces sospechosos: No ingresar a ningún link recibido por mensajería privada que no provenga de un dominio oficial del Gobierno.

• Resguardar códigos: No compartir con terceros los códigos de seguridad o tokens de validación temporal que llegan al teléfono celular.

Canales oficiales para asesoramiento y denuncias de ciberestafas

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública recordó que todas las gestiones genuinas deben canalizarse exclusivamente a través de las plataformas digitales validadas por el Estado. En caso de recibir un mensaje o llamada de estas características, se recomienda cortar de inmediato el contacto y radicar la denuncia correspondiente de forma presencial en las Unidades Judiciales de cada departamento, o bien comunicarse con los siguientes centros especializados de atención:

• Emergencias: Sistema de Atención de emergency services

• División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia: Teléfono 4437523

• Correo electrónico oficial de denuncias: ciberdelitos.policia.catamarca@gmail.com

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