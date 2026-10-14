Nota Leída 74

| Provinciales | 14/10/2026 |

Recreo

Sorprendido infraganti: detienen a un hombre por intentar robar en un supermercado

Un procedimiento policial desplegado este miércoles al mediodía en la ciudad de Recreo, cabecera del departamento La Paz, culminó con la aprehensión de un hombre de 35 años acusado de intentar sustraer mercadería de un conocido supermercado local.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 12:50, cuando personal de seguridad privada del establecimiento detectó maniobras sospechosas por parte de un cliente. Al percatarse de que el sujeto intentaba retirar mercadería del recinto sin abonarla, los guardias procedieron a interceptarlo e inmediatamente dieron aviso a las autoridades del orden.

Intervención policial y secuestro de mercadería

Tras el llamado de alerta, efectivos de la Comisaría Departamental Recreo acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión del sospechoso, identificado por la fuerza de seguridad como de apellido Herrera (35).

Durante el operativo, las fuerzas policiales lograron recuperar la totalidad de los elementos que el individuo intentaba trasladar ilícitamente. La mercadería quedó formalmente incautada en calidad de secuestro para ser sumada como prueba al expediente judicial.

Actuaciones judiciales

Posteriormente, los numerarios invitaron a la encargada del supermercado a radicarse en la sede policial para formalizar la denuncia penal correspondiente.

Por su parte, el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial de la zona, donde quedó a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que comenzó a impartir las directivas procesales a seguir para determinar la calificación legal del hecho.

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