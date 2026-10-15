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| Actualidad | 15/10/2026|

Tafi del Valle: Cortan la Ruta 307 por nieve y hielo

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán informó un corte preventivo de tránsito en la Ruta 307, desde Tafí del Valle (km 62) hasta Amaicha del Valle (km 115), debido a la caída de nieve, la presencia de hielo sobre la calzada y la escasa visibilidad.

Las condiciones peligrosas afectan especialmente el tramo entre los kilómetros 75 y 86. Se realizará un nuevo monitoreo a las 12:00 para evaluar la situación.

 

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TEMAS: CLIMA
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