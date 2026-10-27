Nota Leída 222

| Locales | 27/10/2026 |

Clima en Londres: los modelos prevén una jornada templada con nubosidad en aumento e inestabilidad hacia la noche

El estado del tiempo actual en la ciudad de Londres se presenta soleado y fresco, registrando una temperatura de 12 °C con una humedad relativa del 64% y vientos muy leves del sector oeste a 3 km/h. De acuerdo con los datos unificados de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional y las proyecciones analíticas del portal Meteored Argentina, para este martes 27 de octubre de 2026 se anticipa un paulatino incremento de la nubosidad que derivará en condiciones inestables hacia las últimas horas del día.

A continuación, se presenta el pronóstico detallado por franjas horarias para la localidad:

• Mañana (09:00 a 12:00 hs): El ambiente se mantendrá templado y agradable, con el termómetro escalando desde los 16 °C hasta los 21 °C. El cielo pasará de estar completamente limpio a registrar intervalos nubosos ligeros, bajo vientos leves del sudeste.

• Tarde (13:00 a 18:00 hs): Se registrará el pico de temperatura máxima estipulado en los 23 °C. El cielo se tornará de parcialmente nublado a mayormente cubierto, desandando las horas vespertinas con ráfagas moderadas de viento provenientes del sudeste que oscilarán entre los 15 y los 30 km/h.

• Noche (19:00 a 23:00 hs): Se consolidará el ingreso del frente inestable, marcando un descenso térmico hasta situar al mercurio en torno a los 19 °C y 17 °C. Las superficies quedarán bajo un manto de nubes bajas densas, activándose una probabilidad de entre el 20% y el 35% de registrar lluvias débiles o lloviznas intermitentes sobre el casco urbano.

Índice UV Máximo 8 a 9 (Muy Alto) Crítico entre las 11:00 y las 15:00 hs. Se exige el uso de protector solar de amplio espectro.

Previsión para mañana (Miércoles 28 de octubre)

Los modelos de cobertura extendida de Meteored anticipan la persistencia del frente húmedo sobre el oeste de Catamarca. El miércoles amanecerá marcadamente frío y cubierto, previéndose una temperatura mínima de 13 °C por la madrugada y una máxima que difícilmente superará los 22 °C por la tarde. Las probabilidades de precipitaciones registrarán un notable incremento, situándose en un 60% de factibilidad para la ocurrencia de lluvias moderadas y chubascos aislados durante gran parte de la jornada laboral.

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