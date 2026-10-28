Nota Leída 100

| Belén| Locales | 28/10/2026 |

Corte de luz afecta al Banco Nación de Belén: la atención al público podría normalizarse a partir de las 11:30

La sucursal de la cabecera departamental se encuentra sin suministro eléctrico debido a los trabajos de poda programados por EC SAPEM. La reactivación de los sistemas y de las cajas operativas dependerá de la restitución del servicio en la zona céntrica.

BELÉN — En el marco de las restricciones operativas anunciadas para la jornada de hoy en el oeste provincial, las actividades administrativas y financieras de la principal entidad bancaria de la región se vieron alteradas. La sucursal del Banco de la Nación Argentina (BNA) de la ciudad de Belén se encuentra momentáneamente sin suministro eléctrico, una situación que obligó a suspender de forma temporal la atención presencial de los usuarios.

La interrupción del servicio responde de forma directa a las tareas de poda preventiva sobre las Líneas de Media Tensión (LMT) que lleva adelante el personal técnico de la empresa Energía de Catamarca SAPEM. El operativo general, correspondiente a la restricción programada N.° 155/2026, afecta desde las 07:00 de la mañana a todo el centro civil, pozos de agua y sanatorios de la cabecera departamental.

Reactivación de sistemas y cajas operativas

Debido a que el apagón preventivo abarca las terminales del distribuidor Norte de 33 kV, los sistemas informáticos, las redes de conectividad interna y los dispositivos de seguridad de la casa bancaria quedaron fuera de servicio de manera automática. Desde el sector de gerencia de la entidad explicaron que, por estrictos protocolos de auditoría, las operaciones no pueden ejecutarse manualmente.

De acuerdo con el esquema técnico de contingencia, las proyecciones de normalización institucional se estructurarán bajo el siguiente criterio cronológico:

• Restablecimiento de la red: El cronograma de Vialidad y de las cuadrillas de EC SAPEM estima la reconexión de las celdas de energía en torno a las 11:00 de la mañana.

• Atención al público: Una vez que la corriente regrese al edificio, se requerirá un lapso técnico de media hora para la correcta sincronización de los servidores y terminales. Por tal motivo, la atención al público en las ventanillas y el sector de plataformas podría comenzar aproximadamente a las 11:30 horas.

Operatividad sujeta a la presea de energía

Las autoridades del Banco de la Nación Argentina recordaron a los jubilados, pensionados, empresas proveedoras y beneficiarios de asignaciones sociales que la normalización definitiva de las actividades comerciales dependerá de manera irrestricta de la restitución del suministro eléctrico en el terreno.

bna

En caso de que las inclemencias climáticas o complicaciones en el arbolado público obliguen a EC SAPEM a extender los plazos de poda más allá de lo estipulado, el horario de apertura de las cajas se retrasará de forma proporcional, manteniéndose guardias operativas mínimas para informar a los clientes apostados en las veredas del casco céntrico belicho.

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